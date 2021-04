Die Geigerin Anne-Sophie Mutter wird neue Präsidentin der Deutschen Krebshilfe. Das berichtet die "Bild" (Montagsausgabe). Mutter will die Stiftung demnach bei ihrer Mission unterstützen, Betroffene besser zu versorgen, die Forschung zu fördern und zu ermöglichen, dass weniger Menschen an Krebs sterben.

Die Geigerin sagte der Zeitung: Man sei als Mitleidender, als Partner oder Familienmitglied, sehr von dieser Diagnose erschüttert. "Ich hatte zwar immer das Gefühl, dass dieses Mitleiden die Last vielleicht etwas leichter macht", aber niemand könne sich bis ins Letzte in diesen Moment der Diagnose hineinfühlen.



"Gerade deshalb ist es so wichtig, über das Thema Krebs zu sprechen, Einfühlsamkeit dafür zu erzeugen." Gerade in der Pandemie gerieten Krebskranke in den Hintergrund, fügte Mutter hinzu. Das dürfe aber nicht passieren "So traurig es ist: Es sterben wesentlich mehr Menschen an Krebs als an Covid-19." Diese Menschen dürfe man nicht vergessen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur