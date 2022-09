Koch Paul Bocuse wollte Gastrokritiker Wolfram Siebeck verprügeln

Im dritten Teil ihrer Interviewserie mit dem ZEITmagazin WOCHENMARKT erzählt Barbara Siebeck, dass sich ihr 2016 verstorbener Mann Wolfram Siebeck einmal fast mit dem französischen Starkoch Paul Bocuse geprügelt habe: "Wir haben in seinem Restaurant gegessen, und es war einfach nicht toll. Das hat der Siebeck dann auch geschrieben." Als sie später erneut bei ihm einkehren wollten, sei es beinahe zur Eskalation gekommen: "Der Bocuse kommt zur Tür rein, sieht Siebeck, ballt seine Hände zu Fäusten und rennt auf Siebeck zu, um ihm richtig eine runterzuhauen." Glücklicherweise ging die Situation glimpflich aus: "Wolfram hat sich weggeduckt, und Bocuse schlug ins Leere. Da waren natürlich auch andere Leute, die das gesehen haben, sie haben Bocuse beruhigt und erst einmal zurückgehalten."

Barbara Siebeck erinnert sich an einen Abend, an dem Wolfram einige Starköche zu ihnen nach Hause eingeladen habe, um selbst für sie zu kochen. "Es lief alles schief, die Köche haben gemault, vielleicht haben sie sich auch gerächt. 'Das schmeckt ja gar nicht', solche Sätze fielen an dem Abend. Und sie hatten allen Grund dazu! Das Lammfleisch war viel zu trocken." Allerdings wollte Siebeck auch gar nicht als Koch bezeichnet werden, er war stets "beleidigt, wenn ihn jemand als Koch bezeichnet hat", so Barbara Siebeck: "Er wollte lieber der Kritiker der Köche sein."

Quelle: DIE ZEIT (ots)