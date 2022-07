Schlager-Hit "Layla" weiter Nummer eins der Single-Charts

In den Single-Charts können DJ Robin & Schürze ihren Spitzenplatz nach der Debatte um mögliche Verbote erneut halten, ihr Skandal-Hit "Layla" landet damit zum sechsten Mal in Folge auf dem ersten Platz. Rang zwei der Charts geht an den Rapper Liaze mit "Paradise", der sich von Position drei verbessert.

Dort steht hingegen Luciano mit "Beautiful Girl", der in der Vorwoche noch Vierter war. In den Album-Charts steigt das Schlager-Duo Amigos mit "Liebe siegt" neu auf Platz eins ein. Die Brachial-Rocker von Rammstein klettern mit "Zeit" vom dritten auf den zweiten Rang und Platz drei geht neu an die US-Kult-Rocker von ZZ Top mit "RAW `That Little Ol` Band From Texas` Original Soundtrack)". Die Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt und decken nach offiziellen Angaben 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur