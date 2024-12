Navid Kermani kritisiert Gastbeitrag von Elon Musk

Der Friedenspreisträger und Schriftsteller Navid Kermani hat den Gastbeitrag von Tesla-Chef Elon Musk in der "Welt am Sonntag" scharf kritisiert. Darin bezeichnete Musk die AfD als "letzten Funken Hoffnung für Deutschland".

Kermani sagte am Montag im Interview mit radio3 vom rbb, dass nicht die Meinung selbst das Problem sei, sondern das Geld, die Macht und der Einfluss, der hinter dieser Meinung stecke: "Ich wäre auch besorgt, wenn Elon Musk sich für die Grünen oder für die SPD oder für die CDU einsetzen würde. Auch das wäre unfair. Auch das würde die Demokratie aushebeln."

Durch seinen extremen Reichtum könne Musk großen Einfluss auf die öffentliche Meinung ausüben.

Kermani sieht sowohl die Europäische Union in der Pflicht, sich gegen eine solche Einflussnahme zu wehren, als auch Privatpersonen: "Jeder kann das tun, in dem er aus X aussteigt und keinen Tesla kauft. (...) Ich wundere mich auch, dass die gleichen Parteien, die jetzt Elon Musk so heftig kritisieren, weiterhin auf X ihre Tweets absetzen."

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)