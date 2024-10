Stefan Raab kehrt mit neuen RTL-Shows ins Fernsehen zurück

Stefan Raab soll noch in diesem Jahr für ein weiteres Event ins RTL-Fernsehprogramm zurückkehren. Das meldet der zur RTL-Gruppe gehörende Sender ntv am Montag. Ein genauer Zeitpunkt sowie eine inhaltliche Ausrichtung des Events wurden zunächst nicht genannt. Es wurde aber bestätigt, dass Raab auch im ersten Quartal 2025 an mehreren Abenden bei RTL zu sehen sein soll.

Raab hatte Mitte September im Rahmen eines dritten Boxkampfs gegen Regina Halmich seinen ersten Fernsehauftritt nach fast zehn Jahren absolviert. Im Anschluss hatte er verkündet, mit RTL einen Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen zu haben. Zunächst startete mit ihm das wöchentliche Format "Du gewinnst hier nicht die Million", welches allerdings nicht im linearen Fernsehen, sondern nur bei RTL+ übertragen wird. Dass weitere Formate folgen sollen, war aber schon nach dem Boxkampf angekündigt worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur