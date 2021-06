Deutschland: Das sind die 20 erfolgreichsten Musiker

Am 21. Juni feiern die Musiker und Musikerinnen in Deutschland den bundesweiten Tag der Musik. Musik ist eine Sprache, die wohl jeder versteht, unabhängig davon, welche Worte im Text eines Liedes enthalten sind. SNA feiert mit und präsentiert Ihnen die erfolgreichsten Bands und Solokünstler aus Deutschland.

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Wetten, Sie kennen die bekanntesten Songs der folgenden Musiker und können sogar mitsingen? Denn diese haben es einst sogar zu internationalen Ohrwürmern geschafft.



1. Scorpions



Die deutsche Hard-Rock-Band aus Hannover wurde 1965 gegründet und nahm seitdem viele Hits auf. Heute zählen die Scorpions zu den internationalen Rock-Klassikern. Im Jahr 2017 wurde die Band in die Hall of Heavy Metal History aufgenommen. Mit mehr als 110 Millionen verkauften Tonträgern und über 50 Jahren auf der Bühne gehört die Gruppe zu den erfolgreichsten und langlebigsten Bands der Musikgeschichte, so Radiobremen.







2. James Last



Der 1929 in Bremen geborene Hans Last ist als James Last bekannt. Er gilt als Erfinder des so genannten „Happy Sound“. Zusammen mit seinem 40-köpfigen Orchester hatte er ab 1965 rund zwei Jahrzehnte lang international Erfolg. „Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye“ oder „Proud Mary“ sind nur einige seiner Werke. Über 80 Millionen Platten von ihm wurden verkauft. Der Bandleader, Komponist und Musikproduzent starb im Juni 2015 in den Vereinigten Staaten.



3. Kraftwerk



Als „Beatles der elektronischen Musik“ bezeichnete im Jahr 1997 die New York Times die deutsche Band aus Düsseldorf für deren Pionierarbeit auf dem Gebiet des Elektropop. „Kraftwerk“ wurde 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider gegründet und wird von einigen Musikkennern als die einflussreichste Musikgruppe aller Zeiten bezeichnet.



4. Boney M.



Die Geschichte von Boney M. begann im Dezember 1974 mit dem in Offenbach aufgenommenen Song „Baby Do You Wanna Bump“. Sein Autor, der deutsche Musikproduzent, Komponist und Sänger Frank Farian, wollte die Single nicht unter seinem Namen veröffentlichen und erdachte den Künstlernamen Boney M. nach der damals im Fernsehen ausgestrahlten australischen Krimiserie Boney. Erst dann wurde über eine Künstleragentur eine Gruppe für das Projekt gefunden, die offiziell von 1975 bis 1986 existierte. „Sunny“, „Rasputin“, „Daddy Cool“, „Rivers of Babylon“, „Barbra Streisand“ sind nur einige der vielzähligen Megahits von dieser Band. Insgesamt hat Boney M. mehr als 150 Millionen Tonträger verkauft.



5. Dschinghis Khan



Dass Moskau fremd und geheimnisvoll sowie Russland ein schönes Land ist, weiß dank der deutschen Popgruppe Dschinghis Khan jeder. Sie wurde 1979 gegründet und gleich mit ihren Hits „Moskau“ und „Dschinghis Khan“ international erfolgreich. Auf der Bühne war sie bis 1985 zu sehen. Im Jahr 2005 feierte die Band ihre Reunion.



6. Nena



„Nena“ ist eine deutsche Band der Neuen Deutschen Welle. Die Gruppe bestand von 1982 bis 1987. Ihr größter Hit war „99 Luftballons“. Der Song belegte die ersten Plätze in den Charts in Australien und Neuseeland, Japan und Mexiko bis in die USA und Kanada.



7. Modern Talking



Das deutsche Popmusik-Duo mit Thomas Anders und Dieter Bohlen wurde 1984 gegründet und verkaufte alleine in der Heimat mehr als 5,7 Millionen Tonträger. Damit zählt die Gruppe zu den Interpreten mit den meisten verkauften Platten in Deutschland. Auf der ganzen Welt haben sie bis zu der Auflösung der Band insgesamt rund 120 Millionen Tonträger verkauft. Die bekannteste Single von Modern Talking war der Debüt-Song „You’re My Heart, You’re My Soul“. Viele andere Lieder des Duos landeten ebenfalls internationale Hits.



8. Snap!

„I've got the power! Hey yeah heh! I've got the power! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh yeah-eah-eah-eah-eah-eah“ – an diese Zeilen kann sich wohl jeder Musikfan auf der ganzen Welt erinnern, der im Jahr 1990 Radio hörte, denn der Hit „“The Power“ wurde überall gespielt. Aufgenommen wurde er von dem 1989 gegründeten deutschen Eurodance- und Trance-Projekt „Snap!“ und gilt als Erstlingswerk. Danach folgten bis zu deren Auflösung 1996 noch rund ein Dutzend Songs. Insgesamt verkaufte die Band mehr als 22 Millionen Tonträger.



9. Hans Zimmer



Der deutsche Filmkomponist, Arrangeur und Musikproduzent Hans Zimmer wurde 1957 in Frankfurt am Main geboren. Seit Jahren arbeitet er in Hollywood. Seine Musik begleitet zahlreiche berühmte Filme. 1989 erhielt er seine erste Oscar-Nominierung – nämlich für seine Musik zum Film „Rain Man“. Insgesamt wurde er Dutzende Male für den Oscar, für den Golden Globe Award und den Grammy Award nominiert. Er hat eigene Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame und dem Boulevard der Stars in Berlin. Mehr als 25 Millionen Mal wurden seine Soundtrack-Platten verkauft.



10. Enigma



Das Musikprojekt „Enigma“ des deutsch-rumänischen Musikproduzenten und Komponisten Michael Cretu startete in Europa im Jahr 1990 mit seiner elektronischen Musik in der Stilrichtung New-Age durch. Das erste Album „MCMXC a.D.“ schaffte es in 41 Ländern auf Platz Eins. „Sadeness“ ist wohl der berühmteste Hit von dieser Platte.



11. Scooter



Eine brutale Stimme, die sich dafür interessiert, wie viel der Fisch wohl kostet, war Ende der 1990-er wohl jedem Musikfan auf der Welt ein Begriff. „How much is the Fish?“ war einer der internationalen Megahits von 1998. Die deutsche Techno- und Elektronische-Tanz-Musik-Band Scooter wurde im Jahr 1993 gegründet und verkaufte seitdem mehr als 30 Millionen Tonträger in über 50 Ländern.



12. Rammstein



Die deutsche Musikband „Rammstein“ wurde 1994 in Berlin gegründet. Sie ist für provokative Texte und Videos bekannt. International wurden mehr als 20 Millionen Rammstein-Tonträger verkauft. „Du hast“, „Sonne“, „Mutter“, „Mann gegen Mann“, „Deutschland“ sind nur einige der weltweit bekannten Songs der Band.



13. Sash!



Das deutsche Dance-Music-Projekt „Sash!“ besteht seit 1995. Der kommerziell erfolgreichste Song ist „Ecuador“.



14. Tic Tac Toe



Die 1995 gegründete deutsche Girlgroup war im vorigen Jahr wieder aktuell. Viele User hinterließen unzählige Kommentare unter deren Video zum alten berühmten Lied „Ich find dich Scheiße“. „Passt mal richtig zu dem Corona-Jahr 2020“, schrieben sie.



„Tic Tac Toe“ zählt zu den erfolgreichsten Girlgroups Europas mit über sechs Millionen verkauften Tonträgern, vier Millionen davon alleine in Deutschland.



15. Lou Bega



Der 1975 geborene Münchener David Lubega ist durch seinen Künstlernamen Lou Bega bekannt. Insbesondere durch seinen „Mambo No. 5“ ist der deutsche Latin-Pop-Sänger bekannt geworden. Der Song wurde 1999 zum weltweiten Millionenseller. Gemessen am Weltumsatz ist Mambo No. 5 die erfolgreichste deutsche Musikproduktion im Bereich der Popmusik.



16. Gregorian



Deutschland ist nicht nur dank Klassikern, Pop- oder Rock-Sängern, sondern auch durch den so genannten Gregorianik-Pop in der Musikwelt berühmt geworden. Hier wurde Anfang der 1990-er die Idee zur Band „Gregorian“ geboren, die für ihre singenden Mönche bekannt sind. Die Werke der Pop- und Rockmusik werden von der Gruppe im Gesangsstil des gregorianischen Chorals der mittelalterlichen Mönche aufgenommen. Dies haben wir der Idee des Hamburger Musikproduzenten Frank Peterson zu verdanken. Das erste Album, „Masters of Chant“, erschien 1999 und schaffte sofort einen internationalen Durchbruch.



17. The Underdog Project



„Summer Jam“ ist ein international bekannter Song des deutschen Dance-Projekts „The Underdog Project“, der im Jahr 2000 erschien und es in vielen Ländern in die Top-5 schaffte. Heutzutage wird er immer noch in seiner Remix-Form von mehreren Radios gespielt.



18. Sarah Connor



„From Sarah with Love“, „Just One Last Dance“, „From Zero to Hero“ – diese Hits der 1980 in Delmenhorst geborenen Sarah Marianne Corina Lewe machten die unter dem Künstlernamen Sarah Conner auftretende deutschen Pop- und Soul-Sängerin berühmt. Sie feierte ihren Durchbruch 2001 und war lange Zeit mega-in. Mit über sieben Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen der 2000er und 2010er Jahre.

19. Tokio Hotel



Die 2001 aus dem Raum Magdeburg mit den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz gegründete Band „Tokio Hotel“ gehört mit über sieben Millionen verkauften Platten zu den kommerziell erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum. Sie wurden auch in weiten Teilen Europas sowie in Nord- und Südamerika vom Musiklabel Universal Music stark vermarktet. Alleine das Debütalbum „Durch den Monsun“ wurde mehr als 1,5 Millionen Mal weltweit verkauft.



20. Lena Meyer-Landrut



Mit ihrem Song „Satellite“ gewann Lena Meyer-Landrut, die 1991 in Hannover geboren wurde, den Eurovision Song Contest 2010 und brachte das Mega-Event aus Norwegen nach Deutschland. Es war übrigens der zweite Sieg für die Bundesrepublik bei dem Wettbewerb. Der erste ist dem Lied „Ein bisschen Frieden“ der damals 17-jährigen deutschen Sängerin Nicole bei dem ESC-1982 zu verdanken.

Bundesweiter Tag der Musik



Der Tag der Musik findet auf Initiative des Deutschen Musikrates (DMR) seit 2009 jährlich statt, seit 2019 immer am 21. Juni. Bekannte Persönlichkeiten aus der Politik, wie Dr. Norbert Lammert, Dr. Wolfgang Schäuble und Sahra Wagenknecht, unterstützen den Tag der Musik mit öffentlichen Statements, teilt der DMR mit."

