Facebook: Vier große russische Medien zensiert

Das soziale Netzwerk Facebook hat am Donnerstag Beiträge von vier russischen Medien zensiert. Betroffen sind nach Angaben der russischen Aufsichtsbehörde Roskomnadsor der TV-Sender „Zvezda“, die Nachrichtenagentur RIA Nowosti, sowie die Seiten von Lenta.ru und Gazeta.ru.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "„Die Verwaltung des sozialen Netzwerkes Facebook (im Besitz von Meta Platforms, Inc.) hat am 24. Februar die offiziellen Konten der russischen Medien eingeschränkt, was eine Reihe von Veröffentlichungen getroffen hat“, teilte die Behörde auf Telegram am Freitag mit.

Die Verwaltung von Facebook hat die Materialien der russischen Medien als unzuverlässig gekennzeichnet und die Suchergebnisse von Veröffentlichungen mit technischen Beschränkungen verhängt, um das Publikum zu reduzieren, hieß es weiter. Meta habe die Beschränkungen damit rechtfertigt, dass die Medien der Russischen Föderation angeblich gegen die Regeln der Gemeinschaft verstoßen haben."

Quelle: SNA News (Deutschland)