Hubertus Meyer-Burckhardt nimmt nur ausländische Zahnpasta

TV-Talkmaster Hubertus Meyer-Burckhardt ("NDR Talk Show") mag es bei der Zahnpflege gern international: "Ich verwende seit 1986 nur Zahnpasta, die ich aus dem Ausland mitbringe", sagte der 63-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Im Moment benutze er gerade eine bulgarische.

"Neulich hatte ich eine aus Thailand, mit irgendeinem Kraut, das sie grün gefärbt hat." Da habe er sich jeden Morgen und Abend dazu zwingen müssen, "es durchzuziehen".



Meyer-Burckhardt sammelt Steine in aller Welt

Neben Zahncreme packt Meyer-Burckhardt auf Reisen gerne auch Steine in den Koffer. "Wo immer ich auf der Welt bin, sammle ich Steinchen, Steine, Kiesel, lagere sie in Hamburg zwischen, und wenn ich in meine Geburtsstadt Kassel fahre, lasse ich sie wieder frei", schilderte er. Ihm mache der Gedanke Spaß, dass sich "irgendwann jemand wundert, wie dieser spezielle Stein dorthin kommt". Der NDR-Moderator fügte hinzu: "Ich habe nicht einen, ich habe mehrere an der Klatsche."

Quelle: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen (ots)