Wolfgang Joop über Nadja Auermann und Claudia Schiffer

Designer Wolfgang Joop, 77, spricht in der aktuellen GALA (Heft 31/2022, ab heute im Handel) über die Höhepunkte seiner Karriere. Eine der Anekdoten, die er zu Bildern seines Privat-Fotoalbums erzählt, dreht sich um das deutsche Super-Model Nadja Auermann, 51: "Nadja und ich waren Nachbarn in Potsdam und Monaco. Ich erinnere mich gut an einen Sommer, als ihr Sohn Nicolas noch klein war. Er krabbelte beim Abendessen auf den Tisch und pinkelte in die Salatschüssel."

Über die deutsche Model-Legende Claudia Schiffer, 51, sagt Joop: "Für mich ist sie bis heute die natürlichste Schönheit der Welt." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)