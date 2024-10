Coldplay neu an der Spitze der Album-Charts

Die britische Pop-Gruppe Coldplay steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Ihr neues Album "Moon Music" sicherte ihnen den Spitzenplatz. Direkt dahinter steigen die Fantastischen Vier mit "Long Player" ebenfalls neu ein und erreichen Rang zwei. Der vor allem durch Instagram bekannte Popsänger 1986zig darf sich mit seiner neuen Platte "Einer von Euch" über Platz drei freuen.

In den Single-Charts ist auch in dieser Woche kein Vorbeikommen an Linkin Park und "The Emptiness Machine". Auch Shirin David kann ihren Rang zwei mit "Bauch Beine Po" verteidigen. Lediglich Rang drei geht per Neueinstieg an Jazeek, Luciano & Miksu/Macloud mit "Playboybunnies".



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.