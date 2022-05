Rammstein erobert die Spitze der Album-Charts

Die Deutschrocker von Rammstein stehen neu an der Spitze der deutschen Album-Charts. Aus dem Stand kommt "Zeit" in dieser Woche auf Platz eins, teilte die GfK am Freitag mit. Die Ärzte sichern sich mit dem Wiedereinstieg von "Die Bestie in Menschengestalt" Platz zwei. Der Deutschrapper reezy steigt mit "Loyalty Over Love" neu auf dem dritten Platz ein.

In den Single-Charts geht Platz eins an den neuen Song "Beautiful Girl" des Berliner Rappers Luciano. Die Kombo aus t-low & Miksu / Macloud rutscht mit "We Made It" von Platz eins auf die Zwei ab, dafür hält ihr Track "Sehnsucht" weiterhin Rang drei und sie sind damit in den Top 3 erneut doppelt vertreten.

Die Offiziellen Deutschen Charts decken nach Angaben der GfK 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur