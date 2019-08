Jack White besitzt kein Smartphone

Der US-Musiker Jack White, der mit seinen Bands The White Stripes und The Raconteurs weltberühmt wurde, kritisiert die Dauer-Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken und hält sich generell von Smartphones fern.

"Ich besitze kein Handy", sagte White dem "Zeitmagazin". Er sei "in keinem sozialen Netzwerk" aktiv und werde "nie einen Satz wie `Hey, das ist mein Essen!` ins Netz stellen". Der Musiker fügte hinzu: "Wir leben in einer Ära ohne Geheimnisse, ohne Mysterien. Das Digitale lässt keinen Raum für Fantasie und Träume." Ihm sei es "egal, was die Velvet-Underground-Leute gegessen haben". Er liebe ihre Musik, alles andere solle ein Geheimnis bleiben, sagte er. Die Teenager wüssten heute "alles über ihre Idole – wie öde!". Quelle: dts Nachrichtenagentur

