Rapper Ufo361 neu an der Spitze der Album-Charts

Der Rapper Ufo361 steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album "Wave" des deutschen Rappers türkischer Abstammung stieg direkt auf den ersten Platz der Hitliste ein, gefolgt von "We Are Not Your Kind" der US-Metal-Band Slipknot, deren Album ebenfalls neu einstieg.

Dahinter befindet sich die dänische Metal-Band Volbeat mit dem Album "Rewind, Replay, Rebound", das vom ersten auf den dritten Platz abrutschte. In den Single-Charts bleibt "Señorita" von Shawn Mendes & Camila Cabello wie in der Vorwoche auf dem ersten Platz, gefolgt von Loredana feat. Mozzik mit "Eiskalt". Auf dem dritten Rang befindet sich wie in der Vorwoche die Single "Loco Contigo" von DJ Snake & J. Balvin feat. Tyga.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

