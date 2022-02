Für "DSDS"-Juror Toby Gad ist Florian Silbereisen wie ein Bruder

In den USA ist der gebürtige Münchner Toby Gad, 53, längst eine Musikgröße, in Deutschland sucht der Produzent und Songwriter jetzt als "DSDS"-Juror den nächsten Superstar: "Es geht nur um Gefühle in der Musik", sagt er im GALA-Interview (Heft 07/2022, ab heute im Handel). Auch mit seinen beiden Jury-Kollegen Florian Silbereisen, 40, und Ilse DeLange, 44, stimmt es emotional.

Toby Gad: "Mit Florian und Ilse fühlt es sich an, als wären wir Geschwister. Wir können über alles lachen. Ich liebe beide von ganzem Herzen, wir fühlen uns verbunden, als würden wir uns unser ganzes Leben lang kennen. Da haben wir großes Glück gehabt." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)