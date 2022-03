Nutzer melden Störungen von Telegram weltweit

Nutzer von Telegram auf der ganzen Welt melden Ausfälle. Darüber informiert die Website Downdetector, die Unterbrechungen von beliebten Internetressourcen überwacht.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Bis Montag um 20.37 Uhr MEZ gab es demnach 262 Beschwerden. 37 Prozent der Nutzer klagten über Probleme bei der Verbindung zum Server. 33 Prozent hatten Schwierigkeiten beim Empfang von Nachrichten und weitere 22 Prozent – mit der App. Die Ausfälle meldeten Nutzer aus Russland, Tschechien, Deutschland, den Niederlanden und einigen anderen Ländern.

Telegram ist ein Messenger, der den Austausch von Nachrichten und Mediendateien in vielen Formaten ermöglicht. Das Projekt wurde 2013 von dem Russen Pawel Durow, dem Gründer des sozialen Netzwerks VKontakte, ins Leben gerufen.

Seit Samstag werden DDoS-Attacken auf viele russische Medien durchgeführt, darunter auch auf mehrere Nachrichtenwebseiten der Sputnik-Gruppe inklusive SNA. Am Montag wurde die Webseite des polnischsprachigen Nachrichtenportals Sputnik Polska in Polen blockiert.

Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat am Sonntag ein Sendeverbot für die russischen Nachrichtendienste RT und Sputnik in Europa in Aussicht gestellt.

Zuvor hatte Google angekündigt, es werde die Monetisierung für staatliche russische Medien ausschalten. Auch Facebook und Twitter schalteten Werbung für solche Kontos aus.

Grund für die Entscheidungen der EU sowie der Internet-Riesen ist die Sonderoperation in der Ukraine, die Russland am vergangenen Donnerstag zum Schutz der Volksrepubliken Lugansk und Donezk gegen die ukrainische Aggression startete."

Quelle: SNA News (Deutschland)