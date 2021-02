Telegram ermöglicht import von Chatverläufen aus anderen Anwendungen

Der beliebte Messenger-Dienst Telegram, mit aktuell weit über einer halben Milliarde aktiver Nutzer, hat eine Reihe neuer Verbesserungen eingeführt. Der Betreiber Pawel Durov schreibt dazu: "Einige Benutzer wollten eine Möglichkeit, ihren Chat-Verlauf von WhatsApp auf Telegramm zu verschieben. Vor zwei Wochen wurde mir klar, dass dies theoretisch möglich sein sollte, und gestern haben wir diese Funktion (https://telegram.org/blog/move-history) zusammen mit vielen anderen Verbesserungen sowohl für iOS als auch für Android verfügbar gemacht."

Durov weiter: "Es unterstützt auch die Migration von Chats von KakaoTalk und Line - zwei weiteren Pre-Telegram-Apps.

Nichts dergleichen wurde jemals durch eine große App ermöglicht, und unser Team musste ernsthafte Magie implementieren, damit es funktioniert. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden: Durch das Verschieben von Nachrichten in Telegramm können Benutzer Speicherplatz sparen und sich keine Gedanken mehr über Backups von Drittanbietern oder das Wechseln von Geräten machen.

Die Funktion importiert derzeit Nachrichten bis zum Ende der Ziel-Telegrammkonversation, behält jedoch die ursprünglichen Zeitstempel der Nachrichten bei. Einige Leute haben gefragt, ob wir die vorhandenen Nachrichten in einem Telegramm-Chat mit den importierten Nachrichten in einer einheitlichen Zeitleiste mischen können. Dies sollte möglich sein, wenn der Ziel-Chat (in den Sie Nachrichten importieren) weniger als 100 Nachrichten enthält. Wir haben also begonnen, daran zu arbeiten.

Wir bieten auch kostenlose APIs für Entwickler von Drittanbietern an, die Tools erstellen möchten, mit denen Benutzer Nachrichten von überall in Telegram importieren können. Hoffentlich helfen solche Tools dabei, mehr Apps als diese erste Dreierwelle zu unterstützen - und ermöglichen es Benutzern, mehrere Chats oder ihren gesamten Posteingang gleichzeitig zu importieren.

Die ursprüngliche Bedeutung des Papierflugzeugs auf dem Telegramm-Logo bedeutet "Freiheit". Wahlfreiheit und Datenübertragbarkeit sind für uns von größter Bedeutung. Die Menschen sollten die vollständige Kontrolle über ihre eigenen Daten haben - und über ihr eigenes Leben."

Quelle: Telegram von Pawel Durov