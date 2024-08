„AUF ein Wort zum Sonntag“ mit Bestseller-Autor Dr. Markus Krall

„Ich werde meinen Kindern keine unfreie Gesellschaft hinterlassen“, gibt sich Dr. Markus Krall kämpferisch gegen das System und seine Agenda. Hartnäckig, humorvoll und nicht dumm. So würde ihn seine Frau nach 35 Ehejahren beschreiben, sagt der ausgewiesene Wirtschaftsfachmann in dieser neunten Ausgabe „AUF ein Wort zum Sonntag“. Bei den ersten vier Heiratsanträgen sei er bei seiner Frau abgeblitzt. Seine Hartnäckigkeit habe er also bewiesen, sagt der mehrfache Bestseller-Autor im Gespräch mit Sabine Petzl.

Welches Buch hat Dr. Krall seinen insgesamt vier Kindern vorgelesen und welches hält er für das wichtigste des 20. Jahrhunderts? Was denkt er über das Attentat auf Donald Trump oder den ehemaligen RKI-Chef Lothar Wieler? Das und mehr erfahren Sie im vollständigen Interview! Dr. Kralls aktuelles Buch „Die Stunde Null - Ein neues Wirtschaftswunder ist möglich“ ist hier im AUF1-Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/die-stunde-null?_pos=1&_psq=stunde&_ss=e&_v=1.0 Quelle: AUF1