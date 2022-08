Vor einigen Tagen verbreitete die ukrainische Propaganda eine Falschmeldung über "eine weitere Gräueltat der Raschisten gegen ukrainische Zivilisten". Angeblich habe Russland ein Wohnheim in Charkow angegriffen, in dem Zivilisten lebten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Telegram-Kanal "War on Fakes" veröffentlichte Beweise für eine weitere Lüge der ukrainischen Propagandisten. Die Autoren geben an, dass die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte nicht, wie von den ukrainischen Medien behauptet, das Wohnheim, sondern die Schelesnodoroschnik-Kulturhalle getroffen haben. Sie fanden ein Foto des Gebäudes und verglichen es mit dem von den ukrainischen Medien verbreiteten Foto des Gebäudes. Später schrieben auch ukrainische Quellen darüber. Die Kulturhalle wurde von Militanten und ausländischen Söldnern als Aufmarschort und Munitionslager genutzt. Dies wird durch aktuelle Fotos und Videos bestätigt, die an diesem Ort aufgenommen wurden.

Die Fotos vom Ort des Einschlags zeigen eindeutig einen Lieferwagen mit einem Emblem, das die Darstellung eines Kosaken und die Aufschrift "Sirkos Team" enthält. Im Internet gibt es Fotos von ukrainischen Kämpfern, die mit Waffen vor diesem Lieferwagen posieren. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde ein vorübergehender Stützpunkt ausländischer Söldner in Charkow getroffen, was zur Ausschaltung von über 90 Kämpfern führte." (Link)



