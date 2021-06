Bruce Springsteen in New York: Kein Eintritt mit AstraZeneca-Impfung

Bruce Springsteen kehrt mit seiner Show an den New Yorker Broadway zurück. Bereits ab dem 26. Juni will der Musiker im St. James Theatre auftreten. Eintritt haben nur Geimpfte – jedoch werden Unterschiede gemacht. Wer mit AstraZeneca geimpft ist, bleibt draußen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Konzert von Springsteen wäre die erste Show auf dem Broadway seit der allgemeinen Schließung am 20. März dieses Jahres. Andere Shows sollen nach gegenwärtigem Stand erst im September oder Oktober wieder aufgenommen werden. Springsteen will vom 26. Juni bis zum 4. September auftreten. Alle Konzertbesucher ab 16 Jahren müssen vollständig gegen COVID-19 geimpft sein, wie auf einer FAQ-Seite der Veranstaltung vermerkt ist. Doch lediglich drei Impfstoffe werden akzeptiert: Pfizer/BioNTech, Moderna sowie Johnson & Johnson. Der Grund dafür: Laut der Seite werden nur von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) zugelassene Impfstoffe akzeptiert. AstraZeneca zählt nicht dazu. Wer es in den Saal geschafft hat, muss offenbar weder Abstandsregeln einhalten, noch eine Maske tragen. Derartige Hinweise finden sich zumindest nicht auf der Webseite des Veranstalters. Eigentlich war die Show "Springsteen on Broadway", bei der der Musiker weitgehend alleine auf der Bühne mit und ohne Musik aus seinem Leben erzählt, 2018 nach 236 ausverkauften Vorstellungen zu Ende gegangen. "Ich habe es geliebt, 'Springsteen on Broadway' aufzuführen und bin begeistert, dass sie mich gebeten haben, die Show als Teil der Wiedereröffnung des Broadways wieder aufzunehmen", wurde Springsteen zitiert." Quelle: RT DE