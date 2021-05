Los Angeles: Ältester Schauspieler der Welt mit 106 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent Norman Lloyd ist am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 106 Jahren in seinem Haus in Los Angeles verstorben, wie sein Sohn Michael Lloyd dem Filmblatt „Hollywood Reporter“ bestätigte.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Im Laufe seiner rund 90 Jahre langen Karriere arbeitete er mit solchen Filmgrößen wie Alfred Hitchcock, Orson Welles und Charlie Chaplin zusammen. Bis ins hohe Alter hatte der Schauspieler noch vor der Kamera gestanden, zuletzt 2015 für die Komödie „Dating Queen“.



Wie die Zeitung „The Los Angeles Times“ schrieb, galt er als der älteste lebende Filmschauspieler der Welt.



Lloyd wurde 1914 im US-Staat New Jersey als Norman Perlmutter geboren und wirkte in den 1930er Jahren in der Theatergruppe Mercury Theatre von Orson Welles mit.



Seinen ersten großen Filmauftritt hatte der Schauspieler 1942 in Alfred Hitchcocks Spionage-Thriller „Saboteure“. Er mimte einen Bösewicht, der sich am Ende von der Spitze der New Yorker Freiheitsstatue in den Tod stürzt. In Hitchcocks „Ich kämpfe um dich“ (1945) spielte er an der Seite von Ingrid Bergman und Gregory Peck mit.

1952 trat er für Charlie Chaplin in der Tragikomödie „Rampenlicht“ vor die Kamera. Peter Weir castete ihn für das Drama „Der Club der toten Dichter“, Martin Scorsese für „Zeit der Unschuld“. In der populären Krankenhaus-Serie „Chefarzt Dr. Westphall“ spielte er in den 1980er Jahren den geschätzten Arzt Dr. Daniel Auschlander.



Seine Ehe mit Peggy Craven hielt 75 Jahre lang, bis zum Tod der Broadway-Schauspielerin 2011 mit 98 Jahren. Das Paar hatte zwei Kinder."

Quelle: SNA News (Deutschland)