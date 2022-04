Red Hot Chili Peppers neu auf Platz eins der Album-Charts

Die US-Alternative-Rockband Red Hot Chili Peppers ist mit ihrem neuen Album "Unlimited Love" auf dem ersten Platz der Offiziellen Deutschen Album-Charts gelandet. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Auf Platz zwei steht City mit "Die letzte Runde", Platz drei geht an die schwedische Band The Hellacopters mit "Eyes Of Oblivion". In den Single-Charts springt One-Direction-Sänger Harry Styles mit "As It Was" neu an die Spitze und verdrängt Miksu/Macloud & t-low mit ihrem Hit "Sehnsucht" auf Platz zwei.



Rang drei belegt weiterhin die britische Band Glass Animals mit ihrem Song "Heat Waves".



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur