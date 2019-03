Anna Loos: "Es herrscht oft totales Chaos"

Anna Loos kennt die Furcht von Kindern, dass sich die Eltern trennen, wie sie im Interview mit DB MOBIL (April-Ausgabe) sagt. "Unsere Kinder hatten Phasen, in denen sie Angst hatten, dass wir uns scheiden lassen, wenn wir uns gestritten haben. Weil sie das bei ihren ganzen Freunden gesehen hatten", erzählt die Sängerin und Schauspielerin, die mit dem Berufskollegen Jan Josef Liefers verheiratet ist. Das Paar hat zwei Töchter.

Im Freundeskreis ihrer Kinder seien zahlreiche Beziehungen zerbrochen. Die Phase mit Kindern sei allerdings auch nicht leicht, sagt die 48-Jährige gegenüber dem Kundenmagazin der Deutschen Bahn - und gesteht: "Wir sitzen in manchen Momenten auch da und denken: ,Was sollen wir nur machen?'" In solchen Momenten gebe in ihrer Ehe stets ein Partner dem anderen Halt. "Wenn der eine Schlagseite hat, bringt der andere das Lachen." Solche Momente kämen im Hause Loos/Liefers häufiger vor: "Es herrscht oft totales Chaos."

Nach Ansicht der gebürtigen Brandenburgerin, die Anfang März ihr erstes Soloalbum "Werkzeugkasten" veröffentlicht hat, verspürten viele Menschen heute einen enormen Druck, der durch die vermeintlich makellose Welt verursacht werde, die sich über Instagram verbreite. Loos hingegen teile auch häufig unretuschierte Bilder von sich. "Weil ich eine ganz normale Frau bin, die, wenn sie morgens müde ihre Kinder zur Schule bringt, leider einfach nicht ausschaut wie aus dem Kosmetik-Werbespot." Dennoch erhalte sie oft verletzende Nachrichten auf ihre Fotos, die sich auf ihr Aussehen und ihren Körper beziehen. "Bemerkenswert ist, dass ausschließlich Frauen Kommentare dieser Art schreiben." Darauf pflege sie jedoch nicht zu antworten. "Ich ärgere mich kurz, dann schaue ich auf mein Leben und lächle vor mich hin."

Quelle: DB MOBIL (ots)