Erfolglose Medienhetze zum Reformationstag

Anlässlich des Reformationstages haben sich in der Lutherstadt Wittenberg verschiedenste Bündnisse und tausende Menschen aus ganz Deutschland versammelt - für Frieden, Freiheit und Souveränität. Ob die „rechte“ Medienhetze im Vorfeld berechtigt war und welche Konsequenzen die Gruppen aus den Spaltungsversuchen ziehen, zeigt nachfolgende Sendung.

Kla.TV ist heute am Reformationstag in der Lutherstadt Wittenberg. Mit seinen 95 Thesen hat Martin Luther am 31. Oktober 1517 Geschichte geschrieben. Er setzte eine Revolution in Gang und leitete vor mehr als 500 Jahren von hier aus die Reformation ein, welche die damalige Macht der katholischen Kirche in Bildung, Politik und Wirtschaft gebrochen hat. Jedes Jahr feiern aus diesem Grund tausende Menschen den Reformationstag in Wittenberg mit Marktspektakel auf Plätzen und Höfen.



In diesem Jahr sind nicht nur Menschen zum Feiern in der Lutherstadt. Zusätzlich haben sich heute hier Tausende für Frieden, Freiheit und Souveränität versammelt – für eine neue Reformation 2.0. Sie kommen aus allen Teilen Deutschlands. „Gemeinsam und vereint" setzen sie sich friedlich unter anderem für die Schaffung einer echten Demokratie durch Volksentscheide, für Frieden und Freundschaft mit allen Staaten – ohne Waffen, für den Erhalt des Bargeldes sowie für die sofortige Beendigung der Corona-Schutzmaßnahmen ein. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV