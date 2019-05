George Clooney lobt Einheit Europas

US-Schauspieler George Clooney weiß den Zusammenhalt der Länder innerhalb der EU zu schätzen. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte er: "Europa, ich verbinde mit Dir die brillante Idee, nach den beiden Weltkriegen alle Europäer in einer gemeinsamen, europäischen Union zusammenzubringen."

Der Schauspieler sieht aber auch die Gefahr populistischer Strömungen. "Europa, ich will von Dir, dass Du jetzt die die richtigen Dinge tust, um autoritäre Bestrebungen in einzelnen Ländern wieder in den Griff zu bekommen", sagte Clooney weiter. Außerdem lobte der Schauspieler den Zusammenhalt der Deutschen: "Europa, ich verbinde mit Dir ein Deutschland, das unglaubliche Führungsstärke gezeigt hat, als es sich der Flüchtlinge annahm", sagte Clooney dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Quelle: dts Nachrichtenagentur