„AUF ein Wort zum Sonntag“: Michael Ballweg

Als einer der Ersten engagierte sich Michael Ballweg mutig und entschlossen gegen das aufziehende Corona Regime. Dafür gründete er die Bewegung „Querdenken – 711 Stuttgart“, die sich in den kommenden Monaten im ganzen deutschen Sprachraum verbreiten sollte. Dabei hatte er damals ganz andere Pläne.

Statt eine geplante Welterkundung mit dem Rucksack anzutreten, entschied er sich, in seiner Heimat zu bleiben und Widerstand gegen das aufziehende Corona-Regime zu leisten. Sein Kernanliegen war es, den Menschen durch Aufklärung und Demonstrationen Mut zu machen.

Für diesen Einsatz wurde Michael Ballweg vom System verleumdet, verfolgt und zuletzt sogar eingesperrt. Trotz allem, ist das Leben für Michael Ballweg ein Abenteuer, das es zu erleben gilt. In dieser neuen Ausgabe von „AUF ein Wort zum Sonntag“ spricht Michael Ballweg mit AUF1-Moderatorin Sabine Petzl über die Zeit im Systemgefängnis, was ihm selbst die Kraft gab, um auch heute noch anderen Mut zu machen, und was ihm dabei hilft auch selbst nicht zu verzagen.

Quelle: AUF1