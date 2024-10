Blinken singt das Hohe Lied auf USA und Präsident Biden: Durch Weltmachtstreben am Abgrund

Der folgende Standpunkt wurde von Wolfgang Effenberger geschrieben: "Am 1. Oktober 2024 feuerte der Iran annähernd 200 Raketen auf Israel ab, als Reaktion auf einer Reihe von gezielten Tötungen durch Israel, die sich gegen zentrale Akteure in Irans Netzwerk nichtstaatlicher Verbündeter richteten, darunter auch hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden.(1) Den Westen sollte nachdenklich stimmen, dass unmittelbar nach den iranischen Angriff sich der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan mit dem iranischen Präsidenten in Doha/Katar, traf, um symbolisch ein neues Kapitel der Annäherung aufzuschlagen“(2). "

Effenberger weiter: "Im Westen dreht sich vorerst die Spirale weiter. Biden will nun mit den Israelis besprechen, was sie tun werden: „Alle G7-Staaten seien der Meinung, dass Israel das Recht habe, auf den iranischen Raketenangriff zu antworten.“ (3) Aber die Antwort sollte verhältnismäßig sein. Nun so, wie die Verhältnismäßigkeit in den vergangen 12 Monaten im Einsatz der Mittel aussah, müssen wir schlimmstes befürchten. Die Antwort aus Moskau ließ auch nicht lange auf sich warten. Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, hob in einem Interview mit der Big Game TV-Show auf dem russischen Sender Channel One hervor:...[weiterlesen] Quelle: apolut von Wolfgang Effenberger