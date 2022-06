Gedankenknoten – Religionsphilosophie 02

Der folgende Standpunkt wurde von Bernd Lukoschik geschrieben: "Gedankenknoten sind kleine Texte, die philosophische Probleme erörtern, Fragestellungen aufwerfen und den Leser ins Grübeln bringen. Vom Altertum bis zur Moderne werden Begriffe besprochen, die zum Hinterfragen anregen und das philosophische Problematisieren schulen. Das Thema heute: Religionsphilosophie."

Lukoschik weiter: "Die Willensfreiheit – Gottes Werk oder nicht? Die Paradoxie der Allmacht

Geht man davon aus, dass der allmächtige Gott alles erschaffen oder bewirken kann, nur in sich Widersprüchliches, also logisch Unmögliches nicht – was aber nach der Meinung der meisten Theologen nichts von seiner Allmacht nähme –, dann ergibt sich folgende Paradoxie der Allmacht:

Kann ein allmächtiges Wesen Dinge schaffen, auf die es nicht bestimmend einwirken kann? Also zum Beispiel Menschen mit einem freien Willen?

Es liegt eine Paradoxie vor, denn diese Frage ist nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantwortbar bzw. sowohl mit Ja als auch mit Nein.

Mit Nein: Der Ausdruck „Dinge, die ein allmächtiges Wesen nicht bestimmen kann“ ist in sich widersprüchlich, weshalb es logisch unmöglich ist, derartige Dinge zu schaffen. Auch ein allmächtiges Wesen kann solche Dinge nicht schaffen. Was aber nicht seine Allmacht beeinträchtigen würde, denn, wie zu Anfang festgestellt, logisch Unmögliches nicht schaffen zu können nimmt nichts von seiner Allmacht. ....[weiterlesen]

