Wenn das Böse die Welt regiert, ....

... beugst Du den Rücken oder stehst Du aufrecht und greifst nach einem höheren Bewußtsein? Dies ist eine Entscheidung, die nur Du treffen kannst: Es ist auch eine Entscheidung, die Du treffen MUßT; es gibt kein Ausweichen, keine Alternative, keine zweite Chance - die Zeit ist jetzt.

In den alten nordischen Sagen wird dies "Ragnarök" genannt - "die Zeit, in der Menschen und Götter gemeinsam gegen die Riesen stehen werden". Andere Lehren nennen diese Zeit "Armageddon", "Mahakranti"; es gibt viele andere Titel dafür. Siehst Du, daß diese Zeit jetzt gekommen ist und daß Du Dich entschieden hast, hier zu sein, jetzt, um deine Rolle zu spielen?

Die bösen Giganten, die sechs Kartelle, haben die Kontrolle über den größten Teil der Welt übernommen und können mit keinem der bisher eingesetzten Mittel besiegt werden, aber das Göttliche weiß wie und hat für Dich das vorbereitet, was Du brauchst, um diesen Kampf zu gewinnen. Deshalb mußt Du aufrecht stehen und danach greifen. Es ist natürlich auch ein Teil des göttlichen Plans, daß Du dieses Wissen jetzt BRAUCHST.

Viele, sehr viele, haben bereits das Bedürfnis verspürt, sich wieder mit der Göttlichen Quelle zu verbinden, weshalb wir ein so schnelles Wachstum des Interesses an organisierter Religion erleben. Dies ist natürlich, obwohl ein Schritt in die richtige Richtung, keineswegs ausreichend. Das ist auch der Grund, warum die Kartelle alles tun, um die Menschen davon abzuhalten, in die Kirchen zu gehen.

Organisierte Religionen sind ein Kompromiß; ein Weg, um zu versuchen, in beiden Lagern gleichzeitig zu sein. Ein wenig Wissen über den Geist wird gelehrt, aber meistens sind sie politische Organisationen, die versuchen, Königreiche für ihre eigene Elite zu errichten. Auch ihre Zeit ist vorbei. Wahres Wissen darüber, wer Du bist, kommt nur von der Quelle und niemals über einen Vermittler. Ein Vermittler kann dir zeigen, wie Du wahres Wissen über Dich selbst erlangen kannst, aber wenn er oder sie von Dir verlangt, ihr oder ihm zu huldigen, dann verlasse ihn schnell und finde einen ehrlichen Lehrer.

Ich biete dir dafür die Messias-Videoserie an.







Also, was bedeutet es, "den Rücken zu beugen"? Es bedeutet, jeden kleinen Schritt in der Zerstörung deiner persönlichen Souveränität zu dulden. Es bedeutet, unsinnigen "Regeln" blind zu folgen und, was noch schlimmer ist, zu verlangen, daß andere dies auch tun. Es bedeutet, durch deine Feigheit, deine Kinder und die Kinder deiner Kinder zu einem Leben im Elend als Sklave einer winzigen, selbsternannten "Elite" zu verdammen. Es bedeutet, "Regeln" zu "erzwingen", die keinen Sinn machen und vielen anderen Krankheit und Tod bringen. Kurz gesagt, es bedeutet, sehr viel weniger als ein Mensch zu werden.

Das ist genau das, was die Bösen brauchen; deine Erniedrigung für ihre Befehle, Dich selbst zu zerstören. In dieser Zeit ist dies der einzige Weg, wie sie an der Macht festhalten können, die sie seit so vielen Jahrhunderten innehaben.

Was bedeutet es, aufrecht zu stehen? Es bedeutet, daß Du immer deine eigenen Entscheidungen über dein Leben triffst. Es bedeutet, Wissen für Dich selbst zu suchen. Es bedeutet, Beweise dafür zu verlangen, daß das, was Dir gesagt wird, wahr ist. Es bedeutet, eine Vision davon zu haben, wer Du werden willst und diese Vision ständig zu aktualisieren. Es bedeutet, das Göttliche innenzusuchen (nie auszusuchen!) und eins mit ihm zu sein. Dein Zugang zum Göttlichen liegt nicht außerhalb von Dir, sondern in Deinem Herzen. Es ist hier, daß Du immer die Wahrheit kennst und warum wir seit Jahrtausenden darauf trainiert wurden, unser Herzenswissen zu ignorieren und einfach zu glauben, anstatt zu wissen. Aufrecht zu stehen bedeutet, dies umzukehren und Deine zentrale Position in deinem Leben zurückzunehmen, eins mit dem Schöpfer / der Schöpferin. Es bedeutet, die einzige "Autoritätsperson" in Deinem Leben zu sein.

Was jetzt in unseren Händen liegt, ist die Wahl zwischen einer bestialischen Diktatur und der Wiederherstellung von Wahrheit und Ehre in den Ländern unserer Erde. Wähle im Einklang mit Deiner Vision, wer Du werden möchtest.

Quelle: Kommentar von Karma Singh