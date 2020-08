Standpunkte: Die „Alltagsmaske“ - Eine Orwellsche Verordnung

Der nachfolgende Standpunkt wurde von Peter Frey geschrieben: "Weil das so ist, gibt es auch einen bundesweiten, vehementen Widerstand aus der Ärzteschaft — auch wenn uns Politik und Medien weismachen wollen, dass es sich bei den "Maskenverweigerern" nur um eine kleine Schicht egoistischer "Corona-Leugner" handeln würde. Die sogenannte Maskenpflicht ist durch nichts gedeckt: weder durch belastbare medizinische Erkenntnisse, noch durch eine besondere epidemiologische Lage und schon gar nicht durch das Verfassungsrecht. Aber außerdem schlägt sie jedem bekannten Wissen über das Funktionieren unseres Immunsystems mitten ins Gesicht."

Frey weiter: "Daher ist zu sagen, dass die derzeitige politische Kampagne zur Durchsetzung der Maskenpflicht eine kriminelle Note hat und mit Sicherheit nicht dem dient, was sie vorgibt anzustreben: Leben zu retten und deshalb andere durch Tragen einer "Alltagsmaske" schützen zu müssen. Inzwischen ist es quasi "erwiesen", dass wir mit einem Lappen vor dem Gesicht unsere moralische Solidarität über Risikogruppen "beweisen" sollen. Wissenschaft spielt in diesen absurden Zeiten keine Rolle mehr, und die öffentlich-rechtlichen Medien haben dafür mit die größte Verantwortung, dass Menschen, die sich dieser Absurdität nicht unterwerfen, inzwischen als "Gefährder der Gemeinschaft" stigmatisiert werden (1). Aber ehe man in Deutschland endlich begreift, dass wir hier Stück für Stück in die Diktatur abgleiten, muss wohl noch mehr passieren. ... hier weiterlesen.





Quelle: KenFM von Peter Frey