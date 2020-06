Die gespaltene Gesellschaft

“Die psychotherapeutische Praxis konfrontiert uns mit Paradoxien, die ich so zusammenfasse: Es gibt (nicht wenige) Menschen, die haben vor nichts mehr Angst als vor Liebe und Frieden.” Hans-Joachim Maaz, Arzt, Psychiater und Psychoanalytiker. Wurden die Grundgesetz- und Hygienedemonstranten teilweise scharf und völlig unverhältnismäßig von der Polizei angegangen und bestraft, so wurden die Demonstranten gegen Rassismus (1) hofiert und bejubelt. Was passiert da gerade mit uns allen? Dies schreibt Rüdiger Lenz auf KenFM.

Lenz weiter: "Pausenlose Veräppelung der Gesellschaft

Was ist eigentlich mit dem Klimawandel, dem CO2, der Greta und der Fridays for Future-Bewegung geworden? Wischmoppideologie, also einfach weggewischt und ein Coronavirus dabei gefunden? Refugees Welcome, den Wiedergutmachern (2) in diesem Land. Was ist damit? Sind die alle schon toll integriert? Wertvoller als Gold, hieß es damals, seien sie. Doch wo sind sie hin, wenn sie so wertvoll sein sollen? Immer noch in abgeschotteten Bereichen, wo niemand sie sieht? Und was ist nun mit dem Killervirus SARS-CoV-2? Und überhaupt, was ist mit HIV, dem Virus, das AIDS auslösen soll?



Das uns alle in den 1980er Jahren auslöschen sollte? Was mit der Vogelgrippe, auf die die Vögel dieser Welt bis heute noch warten? Was ist mit der Schweinegrippe? Wo ist sie hin? Was ist mit der Finanzkrise von 2008? Wo ist die hin? Und was ist mit 9/11? Und was ist jetzt? Überall wird nun gegen Rassismus für Black People demonstriert – ohne Abstand, ohne Maske, und ohne jedwede Skrupel vor Rücksichtnahme, ob des Killervirus, das in Wahrheit nicht einmal die Gefährlichkeit einer gewöhnlichen Grippewelle besitzt? Die größte Verarsche der Welt. So könnte dieses Virus in den Annalen der Weltgeschichte eines Tages auftauchen. Ein US-amerikanisches Problem wird so mir nichts dir nichts nach Deutschland importiert und Schwupps, finden sich Abertausende, die gegen diesen Rassismus hier demonstrieren.

Ich sehe ein Logo, in der Mitte eine weiße Feder und der Rest in Rot getränkt. Rot als die Hautfarbe der Indianer, Red Lives Matter, steht unter der weißen Feder. Aber ich glaube kaum, dass sich die bis heute überlebenden Ureinwohner des Kontinents Amerikas für so etwas, was derzeit in den USA geschieht, missbrauchen ließen. Und ich glaube auch nicht, dass sie in ihrem Interesse mit der Antifa gemeinsam für ihre Rechte kämpfen würden...[weiterlesen]

Quelle: KenFM von Rüdiger Lenz