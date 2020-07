AfD: Vom gekippten Paritätsgesetz, der Polizei als Zielscheibe, Presse-Nicht-Berichten, Auto- und Motorradfahrern und linkem Bildersturm

Auch in diesem Wochenende informiert Sie die AfD-Nachrichtenzentrale in Berlin mit dem aktuellen Podcast. Reinfall! Rote und Grüne gehen in Thüringen mit ihrem Paritätsgesetz krachend baden. Das Verfassungsgericht kassiert das Gesetz, dass gleich viel Frauen wie Männer ins Parlament bringen sollte. Dazu der Thüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner.

Immer drauf auf die Polizei – pauschaler Rassismusverdacht und brutale Angriffe eines gewalttätigen Mobs – die Beamten haben es wirklich schwer dieser Tage. Nur die AfD stellt sich vor die Polizei. Der AfD-Innenpolitiker Gottfried Curio sagt wie und warum. Das Schöne liegt so nah – die brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Lena Duggen und der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré berichten von ihrem Sommerurlaub in Deutschland und melden sich aus dem Thüringer Wald. Unabhängige Presse? Neutrale Berichterstattung? Darauf pfeift die BILD Zeitung jetzt endgültig. Keine Interviews mehr mit AfD Politikern – ordnet BILD Chef Reichelt an. Dazu der Kommentar von Medienprofi und AfD-Bundesvorstandsmitglied Joachim Paul. Sie machen Jagd auf den mobilen Bürger. Autofahrer und Motorradfahrer sind linksgrünen Ideologen ein Dorn im Auge. Wie die AfD für deren Rechte kämpft, verraten der verkehrspolitische Sprecher der AfD Bundestagsfraktion Dr. Dirk Spaniel und der Bundestagsabgeordnete Uwe Witt, der gerade eine Interessengruppe pro Motorrad gegründet hat. Die Linken sind allesamt Heuchler – meint die stellv. AfD-Bundesvorsitzende Beatrix von Storch. Sie zieht gegen linken Bildersturm und vermeintlich politisch korrekte Straßenumbenennungen ins Feld. Dazu hat sie in dieser Woche in Berlin eine Statue verhüllt. Wir sprechen mit Frau von Storch über die Aktion. Den Podcast finden sie hier.

Quelle: AfD Deutschland