AfD: Endloser Menschenstrom auf dem Weg zu uns!

Es sind erschreckende Aufnahmen, die offenbar in der Nähe der polnisch-weißrussischen Grenze aufgenommen wurden und an das Jahr 2015 erinnern: Ein scheinbar endloser Menschenstrom marschiert auf der Autobahn in Richtung Westen und will offensichtlich in das Sozialparadies des Kontinents – nach Deutschland.

Es muss endlich gehandelt werden: Massen-Migration beenden, Grenzen schützen, finanzielle Anreize zur Migration austrocknen! Quelle: AfD Deutschland