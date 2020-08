Im Windschatten von Corona: Eliten planen die finale Etablierung der neuen Weltordnung

Wimmer weiter: "Dabei ist das Bild mit dem »Reset-Knopf« ebenso untauglich wie belastet. Die Welt erinnert sich daran, wie Frau Hillary Clinton als amerikanische Außenministerin ihrem russischen Kollegen Lavrov einen »Reset-Druckknopf« überreichte, um den verkorksten amerikanisch-russischen Beziehungen einen positiven Auftrieb zu verschaffen.

Das Ergebnis ist bekannt. Der gesamte politische »Westen« bekämpft bis auf das publizistische Messer einen amerikanischen Präsidenten namens Trump, der drohte, das leere Gerede von Frau Clinton mit dem Leben zu erfüllen, um gedeihliche Beziehungen zwischen Washington und Moskau möglich zu machen. Bei Präsident Trump drohte Friede und gute Nachbarschaft mit Putin.

Von Merkel bis Pelosi galt es, dieses Schreckgespenst aus den internationalen Beziehungen zu verbannen. Viel lieber hat man es offenkundig mit den stadtbekannten Kriegstreibern in Washington zu tun, die in den letzten dreißig Jahren aus dem »Werte-Westen« einen Krieger-Friedhof mit angeschlossener Migration gemacht haben.

Das für das nächste »Davos« gewählte Motto ist schon einmal ein Fehlgriff, da negativ belastet. Es ist aber nicht nur das. Gerade in der Schweiz ist für die staunende Welt zu bewundern, wie in Restbeständen Demokratie in einem Staatswesen über bürgerschaftliche Teilhabe in Abstimmungen gelebt werden kann.