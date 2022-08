Das Volk beschloss das Ende des Corona-Regimes

Der folgende Standpunkt wurde von Anselm Lenz geschrieben: "Der Preis ist heiß und die Demokratiebewegung ist voll da! Die Woche der Demokratie von 30. Juni 2022 bis 6. August 2022 in Berlin verläuft beeindruckend gut. Zehntausende machten sich auf den Weg in ihre Hauptstadt Berlin, um das Corona-Putschisten-Regime zu beenden und die Verfassungserneuerung aus dem selbst Volk einzuleiten. Der Zustrom hält noch immer an."

Lenz weiter: "Schon am 30. Juli zog ein Strom von echten demokratischen Erneuerern vom Bundestag zum Rosa-Luxemburg-Platz. Das Bündnis »Wir Sind Viele Punkt Berlin« gab zurückhaltend 5.700 Teilnehmer an, das Compact-Magazin zählte rund 10.000, der RBB-Propagandakomplex redigierte die Zahl auf 1.800 herab, immerhin noch jene Anzahl Menschen, die im Jahre 1789 zum Sturm auf die Pariser Bastille angetreten war.

Zu den Volksmassen in Berlin kommt im Jahr 2022 das Friedenscamp beim Kanzleramt, die Galerie des Grauens über die schrecklichen »Impf«-Schäden und viele weitere Veranstaltungen, Versammlungen, Geburtstagsfeiern der Basis und Workshops der Demokratie- und Friedensbewegung. Am 1. August dann der Hammer! ....[weiterlesen] Quelle: apolut von Anselm Lenz