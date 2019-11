Straubinger Tagblatt: Tesla - Elon Musk wirft Fragen auf

Das Projekt wirft Fragen auf. Eine ist, wie Elon Musk es ernsthaft schaffen will, in Deutschland bis Ende 2021 eine komplette Fabrik zu bauen. Denn bis dahin, so lautet sein Plan, soll die Anlage in Betrieb gehen.

Es soll nicht das Fundament gegossen sein, es solch nicht Richtfest gefeiert werden, nein, die gesamte Gigafabrik soll in rund zwei Jahren produktionsbereit stehen. In einem Zeitraum also, in dem für den Großflughafen BER - in dessen Nähe die Fabrik entstehen soll - noch nicht mal das Genehmigungsverfahren abgeschlossen war.

Quelle: Straubinger Tagblatt (ots)

Anzeige: