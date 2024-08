Seymour Hersh berichtet, dass Obama Bidens Absetzung organisiert hat

Thomas Röper schrieb den folgenden Kommentar: "Laut Seymour Hersh haben die US-Demokraten unter Führung von Barack Obama US-Präsident Biden mit einer Intrige, man könnte auch “Erpressung” sagen, zum Rückzug aus dem Wahlkampf gezwungen. Das bestätigt eine Version, über die ich einen Tag nach Bidens Rücktritt spekuliert habe. Am 22. Juli, einen Tag nach Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf, habe ich einen Artikel mit der Überschrift „Verschwörungstheorien – Wo ist Joe Biden? <1>“ veröffentlicht, in dem ich eine „Verschwörungstheorie“ über Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf aufgestellt habe, die mir an dem Tag noch zu „wild“ klang, als dass ich sie ernsthaft in Erwägung gezogen hätte."

Röper weiter: "Ich habe sie nur als eine „verrückte These" von einem „Putsch" aus Bidens Umfeld bezeichnet, die man nicht völlig ausschließen konnte.