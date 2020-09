Der Wind hat sich definitiv gedreht, und es werden wichtige Gerichtssiege errungen. Britische und nordirische Bürger haben bis Freitag den 18. Sept. um Mitternacht Zeit, um einem versuchten Völkermord zu entgehen! Dies ist KEINE Übertreibung - hören Sie zu und handeln Sie. Auf der anderen Seite gibt es erstaunlich gute Nachrichten von "jenseits des großen Teiches".

Sie haben EINEN Tag Zeit, Ihr Leben zu retten!

Die britische Regierung hat ein Konsultationspapier über Maßnahmen, die zu einer Pflichtimpfung (gegen eine Krankheit, die es nicht gibt!) führen, online gestellt.

Sie haben bis Freitagabend, 18. September, eine Minute vor Mitternacht, Zeit, um Ihre Einwände vorzubringen.

Auf dem Umfrageformular finden Sie fünf Fragen. Ein Vorschlag wie Sie sie beantworten könnnen befindet sich auf dieser Website: https://www.anhinternational.org/news/uk-law-changes-for-covid-19-mass-vaccination/

Der andere ist von mir, den Sie kopieren und einfügen können, aber bitte ändern Sie den Wortlaut etwas, denn wenn viele Leute genau die gleichen Antworten einreichen, werden sie als Bot-Einträge gelöscht!

Der Link zur Umfrage ist hier: https://consultations.dhsc.gov.uk/5f43b8aca0980b6fc0198f9f

Meine Antwortvorschläge sind unten aufgeführt, aber zunächst habe ich heute einen Link zu einem Dokument erhalten, das von der britischen Regierung herausgegeben wurde und das angeblich die wissenschaftlichen Beweise zur Rechtfertigung ihrer Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pseudo-Pandemie enthält. Es ist ein langes, abschweifendes Dokument, das in Wirklichkeit fast ausschließlich aus heißer Luft besteht.

Der erste "Beweis", den sie vorlegen, ist eine Liste von Gesprächen sowohl formeller als auch informeller Natur zwischen den Bürokraten, die die Abriegelungen usw. verwalten, d.h. ein absoluter NULL-Beweis für alles.

Der zweite "Beweis" ist eine Liste von Personen, die möglicherweise an der Beratung der Regierung teilgenommen haben oder auch nicht. In dieser Liste befindet sich der chronische Lügner und Inkompetente, "Professor" Neil Ferguson, der eine lange Geschichte wissenschaftlicher Inkompetenz und unehrlichen Handelns hat. Obwohl er vor einigen Monaten zum Rücktritt gezwungen wurde, wird er immer noch als Regierungsberater aufgeführt. Dies zeigt am deutlichsten, welche Qualität dieser Ratschlag hat. Seine starken, persönlichen Verbindungen zu Bill Gates und sein Plan für eine massive Bevölkerungsreduzierung durch Impfstoffvergiftung machen dieses "Beratungsgremium" doppelt zweifelhaft. Was dieses Gremium beraten hat und warum ist nicht erwähnt!

Ihr letzter "Beweis" ist die Existenz eines allgemeinen Beratungsgremiums für Influenza, d.h. es hat überhaupt nichts mit Covid und seiner Verwendung zur "Rechtfertigung" der illegalen Handlungen der Regierungsbürokraten zu tun.

Von den "Beweisen", die im einleitenden Artikel auf dieser Webseite versprochen werden, ist keine Spur zu finden, d.h. sie lügen und erwarten, dass Sie die Links nicht lesen und herausfinden, dass dort nichts zu finden ist, also habe ich diesen kleinen Dienst für Sie getan.

Hier ist die Webseite, auf der alles beginnt: https://www.gov.uk/government/groups/scientific-pandemic-influenza-subgroup-on-modelling

Frage 1

Selbst wenn die Impfung funktioniert hat (und alle verfügbaren Beweise zeigen, dass sie NICHT funktioniert), ist die unersetzliche Voraussetzung für die Herstellung einer solchen Impfung die Identifizierung und Isolierung des "Virus". Beides hat bisher noch nicht stattgefunden!

Die Genehmigung der Verwendung eines "Medikaments" mit unbekannten Eigenschaften und Wirkungen ist eine Aufhebung des öffentlichen Vertrauens und könnte durchaus eine kriminelle Handlung sein, die vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal definiert und 1976 in das deutsche Recht aufgenommen wurde. Artikel 7 des Internationalen Paktes der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte, der Teil der Internationalen Charta der Menschenrechte ist, ist die ratifizierte Gesetzgebung.

Artikel 7 verbietet ausdrücklich medizinische Verfahren ohne informierte Zustimmung.

Hier ist klar, dass die Absicht darin besteht, dieses Gesetz zu "umgehen", indem die Öffentlichkeit absichtlich falsch über das Vorhandensein einer gefährlichen Krankheit und die Sicherheit des empfohlenen Heilmittels informiert wird.

Die Tatsache, dass die Symptome der "Krankheit" mit denen einer Erkältung identisch und von diesen nicht zu unterscheiden sind und dass der so genannte "Impfstoff" 60% "Nebenwirkungen" aufweist, zeigt deutlich die Absicht, die Öffentlichkeit absichtlich in einer Weise und zu einem Zweck falsch zu informieren, die in der Gesetzgebung verboten sind.

Frage 2

Am 19. März 2020 stufte das Beratungsgremium des britischen National Health Service Covid-19 auf "harmlos" herab.

Am 15. Mai bestätigte der Chief Medical Officer diesen Status und bekräftigte, dass es für alle unter 75 Jahren, die nicht bereits schwer krank sind, harmlos ist.

Jeder, der diese Maßnahme unterstützt, sei es als Angestellter des NHS, als Abgeordneter oder in einer anderen Eigenschaft, macht sich persönlich für alle Schäden im Sinne des obigen Punktes haftbar.

Frage 3

Da nicht einmal die meisten Angehörigen der Gesundheitsberufe wissen, was in dem "Impfstoff" enthalten ist, kann die Anwerbung von Amateuren für die "Verabreichung" des Impfstoffs durchaus auch eine kriminelle Handlung wie in Punkt eins oben sein.

Frage 4

Medizinische und pharmazeutische Werbung ist in Großbritannien nicht erlaubt.

Es liegen keine Gründe vor, die eine Änderung dieser Regelung rechtfertigen würden.

Frage 5

Der Handel mit einem Stoff, der sich bis heute als sehr gefährlich erwiesen hat und schlecht informierten Bürgern massenhaften Schaden zufügt, ist eine kriminelle Handlung.

Links zu den in Antwort 2 erwähnten Berichten finden Sie hier: https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid und https://off-guardian.org/2020/05/15/watch-uk-chief-medic-confirms-again-covid19-harmless-to-vast-majority/

Nachrichten von "jenseits des großen Teiches"

Pittsburgh, Pennsylvania: Ein Richter am District Court (ungefähres Äquivalent; High Court in England, Landgericht in Deutschland) hat entschieden, dass die willkürlichen, diktatorischen Maßnahmen, die Gouverneur Wolf unter dem Vorwand von Covid-19 verhängt hat, verfassungswidrig sind und mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden.

Das Urteil wurde allein aufgrund der Verfassungsmäßigkeit der von Wolf verhängten Maßnahmen gefällt. Der Wahrheitsgehalt der von Wolf behaupteten Rechtfertigungen wurde nicht geprüft.

"...selbst in einem Notfall ist die Autorität der Regierung nicht uneingeschränkt. Die von der Verfassung geschützten Freiheiten sind keine Schönwetterfreiheiten - die in guten Zeiten gelten, aber in schlechten Zeiten beiseite geworfen werden können...". Richter William Stickman IV, Richter in dem Fall

Unterdessen hat in Ohio ein Anwalt namens Thomas Renz im Namen von Mandanten eine Anklage gegen den Gouverneur des Bundesstaates Mike DeWine und den Staat Ohio eingereicht.

Die Grundlage der Klage ist dem in Pennsylvania errungenen Sieg sehr ähnlich, mit einem entscheidenden Unterschied: Der Richter wird nicht nur aufgefordert, über die Verfassungsmäßigkeit der DeWine-Erlasse zu entscheiden, sondern auch über deren Wahrhaftigkeit, z.B.:

1. Gibt es eine eigenständige Krankheit namens "Covid-19"?

2. Wenn ihre Existenz nachgewiesen werden kann, wie gefährlich hat sich die Erfahrung im Umgang mit ihr erwiesen?

3. Wurde das "Virus", das nach Angaben der Angeklagten diese Krankheit verursacht, eindeutig identifiziert, gefunden und isoliert?

4. Wenn das "Virus" immer noch nicht gefunden wurde, worauf genau wird dann bei den sogenannten "Covid-19-Tests" getestet? Was bedeutet eigentlich ein "positiver" Test?

5. Nimmt man als Beispiele Schweden und South Dakota, die beide keine der von Gouverneur DeWine als "notwendig" bezeichneten Einschränkungen auferlegt haben, und die dennoch keinen erkennbaren Schaden oder Nachteil erlitten haben, so können die diktatorischen Erlasse von DeWine in keiner Weise als vernünftig oder gerechtfertigt angesehen werden.

Es gibt natürlich noch viel mehr, und sowohl der Fall als auch die Eingaben können auf der Renz-Website hier nachgelesen werden: https://renz-law.com/covid-19-litigation/

Der wichtigste Aspekt ist wahrscheinlich das, was in Amerika als "Disclosure" bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um einen vorgerichtlichen Prozess, der es den Anwälten der Kläger und der Angeklagten erlaubt, den Sachverständigen der anderen Seite zu befragen. Dazu gehören natürlich auch Fauci et. al., was bedeutet, dass zum ersten Mal die Bürokraten, die diesen Betrug vorangetrieben haben, die Behauptungen beweisen müssen, auf die sich dieses Popanz stützt.

Währenddessen in Kanada:

(Von einem in Kanada lebenden holländischen Korrespondenten an mich geschickt)

Rocco Galati, der Anwalt, der die Regierung und Health Canada und CBC wegen ihrer verfassungswidrigen Aktionen der Abriegelung, der sozialen Distanzierung, der Schließung "nicht notwendiger Geschäfte" und der Mandatierung von Masken aus nicht wissenschaftlichen und nicht medizinischen Gründen verklagte, hat ein neues Projekt: Er wird in der kommenden Woche Anweisungen und Briefvorlagen auf seine Website stellen, die die Bürger herunterladen und (gegen eine geringe Gebühr) nutzen können, um Geschäfte, Unternehmen, sogar Schulen und die Menschenrechtskommission zu verklagen und vor Gericht einen Prozess wegen geringfügiger Forderungen einzuleiten, wobei der Höchstbetrag von etwa 36.000 Dollar gefordert wird.

Während das Verfahren den Zivilisten insgesamt nur 150,00 Dollar kosten wird, müssen die Geschäfte und Unternehmen Tausende von Dollar bezahlen, weil sie für jeden einzelnen Fall, der vor dem Gericht für geringfügige Forderungen verhandelt wird, Anwälte bezahlen müssen.

Dies ist eine großartige Möglichkeit, sich im täglichen Leben rechtlich zu behaupten und Ihre Kontakte auf der Straße, an Bushaltestellen, in Geschäften, Schulen usw. zu heilen.

Diese Taktik zielt darauf ab, die Anzahl der Menschen, die dies tun, zu erhöhen, so dass der Stadtrat eine Menge Beschwerden von Geschäften und Schulen erhält und das Maskenmandat und andere verfassungswidrige "Zusatzbestimmungen" fallen lässt. www.constitutionalrightscentre.ca



Quelle Karma Singh