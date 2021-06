NATO vergibt die „Hunnen-Rede“ gegen China

Willy Wimmer schrieb den folgenden Kommentar: "Das „Trio infernale“ bestehend aus G7, EU und NATO hatte in Zusammenhang mit der Europa-Reise des amerikanischen Präsidenten Joe Biden gerade die Resolutionen für die Aufnahme des Fehde-Handschuhs mit China verabschiedet, flogen in China die MiG-29 gen Taiwan. In den internationalen Medien wurde breit darüber berichtet. Es waren 28 MiG-29, die in die seit einem Jahr wohl aktivierte Luftverteidigungszone Taiwans einflogen. Angeblich war das eine Demonstration, die nicht innerhalb von Stunden nach den Cornwall- und Brüsseler Beschlüssen einfach mal so hätten gestartet werden können. Dafür brauchte es allerdings eine Vorlaufzeit, die deutlich machte, dass die Joe Biden-Beschlüsse für die chinesische Seite keine Überraschung gewesen sind."

Wimmer weiter: "Selbst für die sedierten Deutschen dürfte es keine Überraschung gewesen sein, was sich in Richtung China und in Zusammenhang mit dem neuen amerikanischen Präsidenten entwickeln würde. Ein deutliches Zeichen und dies mit Zustimmung der Bundesregierung in Berlin und der Landesregierung in Düsseldorf war die Übernahme einer deutschen Liegenschaft durch das amerikanische Militär außerhalb der bislang bekannten amerikanischen Stationierungszone auf deutschem Staatsgebiet. Die Amerikaner rückten am nördlichen Rand des Ruhrgebietes mit ihrem Militär ein und zwar unweit des Zentralpunktes Duisburg für das chinesische Projekt der „Seidenstraße“....[weiterlesen] Quelle: KenFM von Willy Wimmer