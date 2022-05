Gedankenbrecher Teil 3

Rüdiger Lenz schrieb den folgenden Kommentar: "Täter-Opfer-Dynamik: Es war eine unbarmherzige Psychiatrie, die ihre ‘Patientinnen’ und ‘Patienten’ in KZ-ähnlichen Todesfallen zugrunde richtete. 1920, also bevor Hitler an die Macht kam, schrieben in Deutschland ein Psychiater namens Hoche und ein Jurist namens Binding – beide führten die Titel »Prof. Dr.« – das erste Buch, in dem die systematische Vernichtung einer ganzen Gruppe von Menschen gefordert wurde: »Die Vernichtung lebensunwerten Lebens«."

Lenz weiter: "Ich finde das deshalb so wichtig, weil damit eine offene Diskussion über den Mord an Psychiatrie-‘Patientinnen’ und -‘Patienten’ eingeleitet wurde – bevor Hitler an die Macht kam. Im Laufe des Jahres 1938 hatte man in Deutschland ohne ausdrückliche Genehmigung Hitlers damit begonnen, deren massenhafte Vernichtung vorzubereiten. Ich frage mich, wie vielen Menschen eigentlich klar ist, dass die Psychiatrie Wegbereiter des Holocaust war.....[weiterlesen] Quelle: apolut von Rüdiger