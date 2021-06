Wir sind Demokraten. Was seid ihr?

Hendrik Sodenkamp schrieb den folgenden Kommentar: "Der G-7-Gipfel feiert sich und den menschenrechtswidrigen Corona-Putsch der Konzerne. Demokraten fordern Inhaftierung der politisch Verantwortlichen und bereiten Verfassungsgebende Versammlung vor. Die Deutschen verständigen sich neu auf Basis des Grundgesetzes. Der Monarch machte klar, was er so sehr liebt: “Politischer Wille auf Initiative der Wirtschaft und öffentliche Mobilisierung”. Übersetzt heißt das: Krieg mit allen Mitteln gegen das eigene Volk."

Sodenkamp weiter: "Der ewige Thronfolger Prinz Charles bekam sich kaum ein vor Glück: Der Corona-Putsch habe “bewiesen, was möglich ist”. – Wenn Milliardäre und ein paar abgehalfterte Regierungschefs die Welt zerrütten wollen. So ging es zu beim G-7-Gipfel am abgeschieden Südwestzipfel Englands unter tätiger Mithilfe der Marionetten Ursula von der Leyen und Konzernkanzlerin Angela Merkel.

Doch gegen die Corona-Verschwörung wächst der Widerstand seit 15 Monaten mit jedem Tag. Demokraten weltweit fordern bereits ein Kriegsverbrechertribunal in der Art der Nürnberger Prozesse. In Deutschland bereiten Millionen Bürger eine Verfassungserneuerung vor.

Freidrehende Funktionäre

Seit mehreren Jahren drehen die westlichen Staatenlenker angesichts ihres absehbaren Untergangs vollkommen durch, anstatt einfach die Diskussion zu öffnen und sich an den Runden Tisch mit dem Volk zu begeben. Stattdessen legen sie ein wildes Umsichschlagen an den Tag, hangeln sich von einer konstruierten Krise zur nächsten, um so die Bevölkerung in Panik, Angststarre zu lähmen – und letztlich durch Forcierung eines Bürgerkriegs.

Noch in Hamburg 2017 waren die meistgehassten Menschen der Welt mit ihrer 20er-Runde von 500.000 Demonstranten empfangen worden. Die ganze Stadt wurde durch Olaf Scholz, damals Bürgermeister der einstmals Freien und Hansestadt, jetzt hoffnungsloser SPD-Finanzminister und Kanzlerkandidat, in ein Kriegsgebiet verwandelt. Mit Maschinengewehren bewaffnete SEK-Truppen zogen durch die Straßen und bedrohten jeden, der es wagte aus dem Fenster zu schauen – mit Zielmarkern auf der Stirn. Die Übung für den Bürgerkrieg....[weiterlesen]

Quelle: KenFM von Hendrik Sodenkamp