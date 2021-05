Afghanistan, Schrottplatz der Großmächte

Willy Wimmer schrieb den folgenden Kommentar: "Jetzt soll es auf einmal schnell gehen. Bei Präsident Trump und seinen Abzugsplänen aus Afghanistan wollte es in Berlin niemand so recht glauben, das mit dem Abzug. Jetzt ist es unumstößlich, wenn man sich ansieht, wie zügig der neue Präsident Joe Biden die vertraglichen Vereinbarungen seines Vorgängers mit den Paschtunen/Taliban über Afghanistan umzusetzen gedenkt. Damit kommt auf Berlin unausweichlich die Frage zu, was Deutschland der Einsatz der Bundeswehr neben toten deutschen Soldaten und mehr als 10 Milliarden Euro, die in Afghanistan in den Sand gesetzt worden sind, überhaupt gebracht haben soll."

Wimmer weiter: "Nach der Berliner Politik-Methode kann das nur zur Folge haben, dass dies totgeschwiegen werden soll, um das vor sich her duselnde Wahlvolk nicht unsanft aufzuwecken. Kritisch mit dem Einsatz deutscher Soldaten sich auseinander zu setzen, kann nach der hiesigen Lesart nur bedeuten, in der Geschichte der Wehrmacht herumzuwühlen, um jene mundtot zu machen, die sich heute mit heutigen Problemen auseinander setzen müssten. Man könnte sich ja mit der Frage beschäftigen, ob der in Zusammenhang mit dem 11. September 2001 ausgerufene NATO-Bündnisfall, der an Kriterien nach der Charta der Vereinten Nationen angebunden, aber nie eingehalten worden ist, über den Abzugstermin aus Afghanistan aufrecht erhalten bleiben soll. Bisher hat man jedenfalls in diesem Zusammenhang nichts gehört. Man ist es allerdings bei der NATO gewohnt, den letzten Zipfel der Legitimität krampfhaft in den Klauen zu halten, um den Parlamentariern die Möglichkeit zu geben, die Augen vor dem schiefen Gebäude der NATO-Rechtskonstruktion zu verschließen. Lange, zu lange ist es her, dass man in Deutschland sich dessen bewusst gewesen ist, mit der Völkerrechtsabteilung des Auswärtigen Amtes eine Abteilung mit Weltruf zu haben. Seit den völkerrechtswidrigen Angriffskriegen, an denen sich Deutschland über das NATO-Konstrukt beteiligen muss, ist diese Abteilung aus Berliner Gründen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden....[weiterlesen] Quelle: KenFM von Willy Wimmer