AfD: Kriegsgefahr wächst - Diplomatie statt Stimmungsmache gegen Russland!

Der Ukraine-Konflikt spitzt sich wieder zu, das Verhältnis zwischen Russland und dem „Westen“ erreicht besorgniserregende Tiefpunkte. Die Vereinigten Staaten haben nun Kriegsschiffe ins Schwarze Meer entsandt, was offenbar in Zusammenhang mit der Situation in der Ost-Ukraine steht. Ausgerechnet in dieser Lage gehen deutsche Politiker und auch US-Präsident Joe Biden weiter auf Konfrontationskurs.

Schon vor einigen Wochen hatte Biden den russischen Präsidenten gar als „Mörder“ beschimpft und Russland mit Vergeltung für unbewiesene Wahlmanipulation gedroht. Schluss mit dieser gefährlichen Stimmungsmache! Denn auch wenn Russland nicht alles richtig macht: Verbale Aggression und einseitige Feindbild-Pflege helfen in dieser Situation nicht weiter. Wir erwarten deshalb von der Bundesregierung, dass sie mäßigend auf den Konflikt einwirkt, anstatt Öl ins Feuer zu gießen und die Ukraine krampfhaft in die NATO zu ziehen. Diplomatie statt Agitation ist das Gebot der Stunde! FAZ.net: Amerika schickt Kriegsschiffe ins Schwarze Meer. Quelle: AfD Deutschland