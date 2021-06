Vom wahren Kampf

Rüdiger Lenz schreib den folgenden Kommentar: "Du hast keine Feinde, sagst Du? Ach, mein Freund, Dein Prahlen ist armselig. Wer sich ins Gefecht der Pflicht verstrickt, das die Tapferen erdulden, muss sich Feinde schaffen! Wenn Du keine hast, ist die Arbeit, die Du geleistet hast, gering. Du hast keinen Verräter entlarvt, Hast niemanden für einen Meineid bestraft, Du verhalfst keinem zu seinem Recht, Du warst ein Feigling im Gefecht. Charles Mackay (1814 – 1889)"

Lenz weiter: "Einzig der Wahrheit folgen

Wer den guten und lieben Kampf im Gefecht des Lebens zu kämpfen versteht, kommt niemals höher als bis zum Olymp. Dort bekommst du dann dafür deine Medaillen und Auszeichnungen und du denkst, Heureka, was habe ich doch alles im Leben geschafft! Das alles sind Lügengebäude, der sportliche Wettkampf bis hin zum Gold. Es ist ein Erziehungsmittel für die Gesellschaft, damit möglichst viele von uns im Wetteifer, im Wettkampf und Wettbewerb bleiben und denken, dass es sich dabei um das ganz normale Leben handelt. Lange Zeit war ich einer von diesen Leistungssportlern und wurde mit Pokalen, Medaillen und Urkunden überhäuft. Im Kampfsport hatte ich es bis nach ganz oben geschafft, so dachte ich damals, was sich zwanzig Jahre später als Irrtum herauszustellen begann. Und das Schöne an diesem Irrtum war, dass ich ihn selbst herausfand und der Wahrheit und nicht meinem Weltbild folgte....[weiterlesen]

Quelle: KenFM von Rüdiger Lenz