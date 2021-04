Europa mit Vollgas gegen die Wand – und wir im Voll-Lockdown

Der folgende Kommentar wurde von Hermann Ploppa geschrieben: "Es macht Sinn, die Deutschen während des NATO-Manövers Defender 2021 einzusperren. Es ist schon verrückt: fast überall auf der Welt werden die Corona-Daumenschrauben gerade spürbar gelockert. Im chinesischen Riesenreich erscheint das Alltagsleben wieder weitgehend normal. Geschäfte und Kneipen sind geöffnet, Masken und Abstandsregeln zurückgedrängt auf den öffentlichen Personenverkehr (1). Die Kontrollen sind subtiler, keine Frage. Aber nichts deutet darauf hin, dass das Wirtschaftsleben in China mit Feuereifer ausgelöscht wird, so wie jetzt gerade in Deutschland."

Ploppa weiter: "Und Russland? Deutsche Mainstreamzeitungen lamentieren, dass in Russland keine „konsequenten“ Maßnahmen gegen Corona ergriffen werden (2).

Naja, und die chinesischen und russischen Impfstoffe wirken ja gar nicht! Nein, sie basieren auf den Bauplänen althergebrachter Impfstoffe und sind im Sinne von Bill Gates und seiner eugenischen Freunde tatsächlich „wirkungslos“, weil sie nicht so brutal in den genetischen Baustein der Menschen hineinpfuschen. Außerdem gibt es weder in Russland noch in China einen Impfzwang, was die bundesdeutschen Medien besonders weinerlich kommentieren. Ein Freund aus Indien schreibt mir gerade, dass das Leben dort wieder weitgehend normal läuft.

Und Amerika? Hier genießen die Bürger tatsächlich die Vorteile einer echten Bundesrepublik: das heißt, die einzelnen Bundesstaaten bewahren sich ein hohes Maß an Eigenmächtigkeit. So haben sage und schreibe zweiundzwanzig US-Bundesstaaten den Maskenzwang abgeschafft oder nie eingeführt (3). In etlichen Bundesstaaten sind sogar Impfpässe verboten. In Florida und Texas gibt es wieder ein ganz normales Leben. Auch die Regierung von Mexiko verzichtet erfolgreich auf Corona-Daumenschrauben (4). Die von deutschen Medien vorausgesagten Corona-Leichenberge wollen sich partout nicht einstellen. Im Gegenteil: in den genannten Regionen sind die Corona-Zahlen stark rückläufig....[weiterlesen]

Quelle: KenFM von Hermann Ploppa