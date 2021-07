Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Diejenigen unter uns, deren Gedächtnis weiter zurückreicht als die letzte Propagandasendung der ARD, werden sich daran erinnern, dass, als dieser ganze Popanz verbreitet wurde, im Februar 2020, der einzige Teil des Bundestages, der darauf nicht vorbereitet war, die AfD-Abgeordneten waren. Einige werden sich vielleicht gefragt haben, warum.

Die Antwort ist relativ einfach: Sie waren nicht in den Plan einbezogen! Sie wussten nicht, was vor sich ging und warum dem deutschen Volk solch extreme und ungewöhnliche Lebenseinschränkungen auferlegt wurden.

Einige werden sich daran erinnern, wie Merkel im Oktober 2019 in die Wahlen in Thüringen eingegriffen hat, um den demokratisch gewählten Präsidenten absetzen und durch ihren eigenen "Gauleiter" ersetzen zu lassen, der sehr wohl wusste, was von ihm erwartet wurde, um die Menschen in Thüringen zu terrorisieren.

Wie lange dies schon geplant war, ist noch unklar. Es gibt Hinweise, dass Teile des Plans bereits 2009 von der WHO umgesetzt wurden. Andere Spuren deuten darauf hin, dass er möglicherweise bis ins Jahr 2003 oder noch früher zurückreicht. Harte Fakten sind nicht so leicht zu bekommen, aber wer aufmerksam ist, wird bemerkt haben, dass die Regierung von Bayern im Mai 2019 einen speziellen Covid-Notfallfonds eingerichtet hat - fast ein ganzes Jahr bevor der Plan öffentlich wurde und fünf Monate vor der Übungssitzung im Oktober 2019, an der das Pharmakartell, die Eugeniker (Bill Gates und Freunde) Google, Facebook, die Mainstream-Presse und viele Regierungsmitglieder aus aller Welt beteiligt waren.

Warum also war die AfD die einzige politische Partei, die offensichtlich nicht informiert war?

Eigentlich ganz einfach; der Ursprung der AfD ist eine Abspaltung von den politischen Parteien, die im Besitz und unter der Kontrolle der Banker sind. Sie sind die einzige große politische Kraft, die stattdessen für das deutsche Volk arbeitet.

Konfrontiert mit dieser ungewöhnlichsten Erscheinung in unserer modernen Welt - einer ehrlichen politischen Partei - haben Merkel & Co. die einzige ihnen zur Verfügung stehende Taktik der schwarzen Propaganda eingesetzt. Indem sie weiß Gott welchen Redeschnipsel aufgriffen, haben sie es geschafft, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die AfD stark von der Nazi-Philosophie infiltriert ist. Nun ist das, wie bei allen anderen Philosophien auch, weder ganz gut noch ganz schlecht. Es war zum Beispiel ein Teil davon, dass deutsche Handwerker niemals nur biologische Teile einer gesichtslosen automatisierten Produktionslinie werden, sondern als hochqualifizierte Arbeiter anerkannt werden, die Produkte von Anfang bis Ende schaffen. Nur die Gier der Banker konnte daran etwas auszusetzen haben, und das taten sie auch.



Lassen Sie uns dies jedoch als denkende menschliche Wesen betrachten: Was ist die beste Vorgehensweise, wenn jemand Ansichten vertritt, die Sie für nicht funktional halten? Verbieten Sie die Äußerung ihrer Meinung oder versuchen Sie, sie durch eine vernünftige Diskussion zu ändern? Merkel und ihre Chefs haben die erste Option gewählt (eine, die, wie die Geschichte zeigt, nie funktioniert) und die AfD hat die andere gewählt. Welche dient dem deutschen Volk am besten? Wiederum zeigt uns die Geschichte, dass eine vernünftige Diskussion immer für Frieden und Ordnung sorgt.

In Brandenburg, wo die AfD genügend Schlagkraft hat, um notwendige Maßnahmen durchzusetzen, hat sie eine öffentliche Sonderuntersuchung zu dem ganzen Covid-Schreck durchgeführt: Das ist etwas, wozu die deutsche Regierung verpflichtet ist, sich aber geweigert hat. Die Untersuchung in Brandenburg, einschließlich der Vernehmung des Tierarztes, Dr. Wieler, des Leiters des RKI, "Professor" Drosten und anderer, hat einige sehr interessante Fakten ans Licht gebracht. Auf die Frage, woher er seine Zahlen habe, erklärte Dr. Wieler, dass man sie ihm gegeben habe und er nur die Anweisung befolgt habe, sie zu veröffentlichen, als seien sie das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung. "Professor" Drosten leugnete jedes Wissen, als er gefragt wurde, warum er eine neue tödliche Krankheit erklärte, ohne wissenschaftliche Daten zu haben, die dies untermauern. Es scheint also offensichtlich, dass es keinerlei wissenschaftliche Beweise für die Pandemie-Geschichte gibt und dass das Ganze von Merkel & Co. auf Geheiß der Banker erfunden wurde.

Vor ein paar Tagen, nach der Erklärung des RKI, dass in Deutschland keine Covid-Fälle gefunden werden konnten, fragten AfD-Abgeordnete Merkel, wann denn alle Einschränkungen für das deutsche Volk aufgehoben werden würden. Die Antwort von Merkel ist höchst erbaulich, wie Sie in diesem Video hier sehen können, in dem sie eine Absichtserklärung zu mehreren Straftaten abgab. Diese habe ich unterhalb des Videos kommentiert.

1:00 Varianten sind zu erwarten, bis die ganze Welt geimpft wird.

Ein großer Teil dieses Betrugs ist das "Versäumnis" zu erwähnen, dass kein Covid- 19-"Virus" jemals gefunden wurde und dass die sogenannten "Tests" auf das Vorhandensein eines Mikro-Proteins abzielen, das natürlicherweise vierundsiebzig Mal im menschlichen Genom vorkommt. Natürlich ist klar, warum sowohl der Erfinder der PCR, Dr. Kerry Mullis PhD., als auch alle Hersteller darauf hinweisen, dass sie niemals zu diagnostischen Zwecken verwendet werden sollte. Die meisten "Tests" sind "negativ", d.h. sie können nicht nachweisen, was immer da ist. Dieses Mikro-Protein, das erstmals 2004 entdeckt wurde, wurde speziell für diese Plandemie in SARS- Cov-2 umbenannt, um es gefährlich klingen zu lassen. Dieses selbe Mikro-Protein wurde im Genom von über 100 Bakterienarten, Schafen, Ziegen, Löwen, Nerzen und sogar einer Papaya gefunden! Es ist so weit verbreitet, dass es eine sichere Annahme ist, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Säugetiere es zum Aufbau ihrer Zellen verwenden.

Die Epigenetik lehrt uns, dass unsere Zellen ständig neue Proteinvarianten erzeugen, indem sie Teile unserer DNA kopieren und dann die Kopie modifizieren, um besser mit Veränderungen in ihrer Umgebung umgehen zu können. Dies geschieht auch bei SARS- COV-2. Die sogenannte "Delta"-Variante tritt offenbar ausschließlich bei Menschen auf, die den Pseudo-Impfstoff erhalten haben. Wir müssen also davon ausgehen, dass diese "Variante" ein Versuch ist, mit dem hochgiftigen Gebräu, das als Impfstoff gepusht wird, umzugehen.

1:50 Wenn ein PCR-Test positiv ist, dann hat der Mensch Sars-Cov-19

Haben die schon wieder den Namen dieses harmlosen Mikroproteins geändert?

2:15 Mit einem PCR Test gibt es einen CT Wert der besagt wie ansteckend dieser Mensch ist.

Dies ist völlig neu. Der CT-Wert ist nichts anderes als eine Aussage darüber, wie viele Zyklen die PCR-Verdopplung durchgeführt wurde. Obwohl schon immer bekannt war, dass 30 Duplikationen das Maximum sind, das verlässliche Ergebnisse liefern würde, wurden für den Großteil der Plandemie 40 bis 45 Replikationen verwendet. Dies wurde durch die WHO kürzlich auf 25 reduziert, um den Anschein zu erwecken, dass die Impfstoffe tatsächlich etwas Nützliches tun. (Niedrigere Replikationen reduzieren die Häufigkeit von "falsch- positiven" Ergebnissen.) Studien, die unter der Schirmherrschaft der WHO durchgeführt wurden, zeigen eindeutig, dass symptomfreie Menschen niemals infektiös sind, unabhängig davon, wie oft die betrügerischen "Tests" Replikationszyklen verwendet hatten.

4:06 PCR ist ein hervorrangeder Indikator ob jemand krank ist

Wie Dr. Mullis, der für die Erfindung der Polymerase Chain Reaktion einen Nobelpreis erhalten hat, klar festgestellt hat: Die PCR ist kein diagnostisches Hilfsmittel und ist nicht in der Lage, eine solche Indikation zu stellen.

Außerdem hat Elon Musk vor ein paar Monaten vier PCR-Tests an einem Tag gemacht; zwei kamen positiv und zwei negativ zurück. Er hatte noch nie eine damit zusammenhängende Krankheit.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 16 Ärzte, die Zwangseingriffe an den Gefangenen in den Konzentrationslagern durchgeführt hatten, vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal angeklagt. Sieben von ihnen wurden gehängt. Damit wurden viele Präzedenzfälle geschaffen, die inzwischen im internationalen Recht verankert sind. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund wurden sie nie in das deutsche Recht aufgenommen, aber da das Völkerrecht Vorrang hat, hat es den Effekt, dass sie das höchste Recht in Deutschland sind.

Das erste dieser Gesetze ist der Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte

Artikel 7 verbietet es ausdrücklich, jemanden ohne seine freie und informierte Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Experimenten zu unterziehen.

Dann kommen wir zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin.

In Artikel 5 heißt es: "Ein Eingriff in die Gesundheit darf nur vorgenommen werden, nachdem die betroffene Person frei und in Kenntnis der Sachlage ihre Zustimmung gegeben hat."

Die Allgemeine Erklärung der UNESCO zur Bioethik und den Menschenrechten, Artikel 6.1, ist unser nächstes Gesetz.



"Jeder ....... medizinische Eingriff darf nur nach vorheriger, freier und informierter Zustimmung auf der Grundlage angemessener Information durchgeführt werden."

Etwas weiter unten auf der Skala steht die Resolution 2361 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (2021), 7.3.2.

"Stellen Sie sicher, dass niemand diskriminiert wird, weil er nicht geimpft worden ist, ...... weil er nicht geimpft werden will."

Noch weiter unten auf der Skala steht der Internationales Kodex des Medizinischen Ethik des Weltärztebundes.



"Ein Arzt hat das Recht eines mündigen Patienten zu respektieren, eine Behandlung zu akzeptieren oder abzulehnen."

Die Medizinische Schutzvereinigung (Wikipedia bietet keine deutsche Übersetzung hierfür!) stellt Folgendes fest

"Der Respekt vor der Autonomie des Patienten kommt im Zustimmungsgesetz zum Ausdruck; Menschen eine Behandlung aufzuzwingen, ohne ihre Wünsche und ihr Recht auf Selbstbestimmung zu respektieren, ist nicht nur unethisch, sondern illegal."

Hier wird kein bestimmtes Gesetz zitiert, aber die Formulierung "Recht auf Selbstbestimmung" kommt sowohl in der UN-Menschenrechtskonvention als auch in der europäischen Fassung vor.

Es gibt viele Aspekte, die hier beachtet werden müssen:

Alle, wirklich ALLE Beweise über einen Zeitraum von mehr als 200 Jahren zeigen unwiderlegbar, dass die einzige bekannte Wirkung von Impfungen darin besteht, Krankheiten zu VERBREITEN! Die Behauptungen, dass sie solche verhindert, sind unbestreitbar unwahr. Siehe das Buch von Karma Singh, "Tyrannosaurus Pharmazeutikus R.I.P." für vollständige Details und weitere Referenzen.

Die Behauptungen, dass diese Pseudo-Impfstoffe nicht an Tieren getestet wurden, sind unwahr: Sie wurden getestet und alle Tiere starben; deshalb wurden die Testergebnisse verschwiegen. Behauptungen, dass sie Covid-19 verhindern, sind gelinde gesagt sehr weit hergeholt und die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass diejenigen, die sie genommen haben, MEHR anfällig für Infektionen sind. Diese Substanzen werden aus rein finanziellen Gründen als "Impfstoffe" bezeichnet; eine der Aktionen, zu denen die beteiligten Regierungen von den Bankern aufgefordert wurden, ist die Verabschiedung von Gesetzen, die die Impfstoffhersteller von jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung für Impfstoffe befreien. Diese Substanzen haben jedoch keinerlei Ähnlichkeit mit Impfstoffen und sind nach Ansicht von Experten auf diesem Gebiet eine experimentelle Form der Chemo-"Therapie" und / oder Gen-"Therapie".

All dies stellt diese "Impfstoffe" auf eine Stufe mit medizinischen Experimenten, die in Auschwitz und anderswo während des Dritten Reiches durchgeführt wurden. Gibt es einen wirklichen Grund, warum Merkel und Freunde eine geringere Strafe erhalten sollten?

Quelle: Kommentar von Karma Singh