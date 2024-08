Der folgende Standpunkt wurde von Thomas Röper geschrieben: "Eine russische Menschenrechts-NGO hat eine Recherche veröffentlicht, die Kamala Harris und Tim Walz, den Spitzenkandidaten bei der anstehenden US-Wahl, vorwirft, in den Handel mit Kindern zur sexuellen Ausbeutung verstrickt zu sein. Bei den US-Demokraten gibt es eine Strömung, die sich für die Legalisierung von Pädophilie einsetzt und dazu auch Gesetze beschließt. Darüber habe ich vor einigen Tagen mit allen Quellen berichtet <1> und angekündigt, einen weiteren Artikel zu veröffentlichen, der die Rolle von Kamala Harris und Tim Walz dabei beleuchtet."

Röper weiter: "Nun hat die russische NGO Fonds zur Bekämpfung der Repression, die sich für Menschenrechte einsetzt, eine neue Recherche veröffentlicht. Ich kenne die Chefin des Fonds Mira Terada schon einige Zeit und veröffentliche auch einige ihrer Recherchen. Hier <2>, hier <3> und hier <4> finden Sie Beispiele für Recherchen der russischen NGO zu Kindesmissbrauch, die ich früher übersetzt habe.



Ich kann die Quellen der russischen NGO nicht verifizieren, aber ich halte die Recherche <5>, die auch viele nachprüfbare Quellen enthält, für interessant genug, um sie auf Deutsch zu veröffentlichen. Hervorhebungen, Bilder und Links sind aus dem Original übernommen.



Beginn der Übersetzung:



Kamala Harris’ Umfeld ist in die Legalisierung von Pädophilie in den USA und in die massenhafte Verschleppung und sexuelle Ausbeutung ukrainischer Kinder verwickelt...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Thomas Röper