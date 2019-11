Mitteldeutsche Zeitung: zu Steuerschätzung Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt hat mehr als 20 Milliarden Euro Schulden. Dafür wurden in diesem Jahr 373 Millionen Euro an Zinsen fällig. Und das bei historisch günstigen Bedingungen für Schuldner. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren noch 600 Millionen an Zinsen fällig.

Man mag sich gar nicht vorstellen, was in diesem Land los sein wird, wenn die Niedrigzinsphase endet und das Land pro Jahr hunderte Millionen mehr für den Schuldendienst aufbringen müsste - und das vermutlich auch noch bei geringeren Steuereinnahmen.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)



