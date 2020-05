Spendenaufruf: Creative Caravan

Liebe Ignorance Meditation Freunde, wir freuen uns, dass Ihr Interesse habt unser Projekt zu unterstützen. Folgende Projekte wollen wir realisieren: Wir möchten Euch mit dem Creative Caravan in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bei den Ignorance Meditationen besuchen. Dafür werden wir von Ende Mai bis Anfang Oktober 2020 in die großen und kleinen Städte fahren. Schickt uns gerne Eure Anfragen. Wir brauchen nur einen genehmigten Platz und einen Stromanschluss.

Wir wollen mit Euch meditieren und danach eine kleine Trance Party feiern, mit Euch philosophieren und neue Ideen für eine besser Zukunft erarbeiten. Wir möchten Euch bei jedem Event kostenfrei fotografieren, ein Bild mit dem Grundgesetz und ein Bild zur "Ignorance pulls the Trigger" Kampagne. Kai Stuht und Ken Jebsen wollen im Creative Caravan für das neue Format „Ignorance Philosophie" spannende Interviews für Euch drehen, zum Thema „Intuitive Gabe“ des Menschen, mit spannenden Gästen. Das Team um Kai Stuht wird auf allen Meditationen kleine spannende Interviews drehen. Um den Creative Caravan herum werden wir kreative Videos und Fotoshootings zum Thema Kunst und Kreativität realisieren. Außerdem kämpfen wir mit Euch friedlich für eine überarbeitete, moderne, direkte Demokratie mit einem Bürgerparlament. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, dafür habt ihr zwei Möglichkeiten: 1. Euer Support durch eine Spende per Überweisung oder Patreon.

2. Für Fans und Firmen durch ein Crowdfunding mit einer adäquaten, individuellen Gegenleistung, zum Beispiel durch limitierte Kunstwerke von Kai Stuht oder durch den Besuch mit dem Creative Caravans. Das Team von Kai Stuht bedankt sich ganz herzlich bei Euch. Unterstütze das Creative Caravan Projekt: https://patreon.com/CreativeCaravan Kontoinhaber: Kai Stuht

IBAN: DE08700222000020197536

BIC: FDDODEMMXXX / Fidor Bank

Quelle: KenFM