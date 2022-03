Die Frage nach dem Ziel

Der folgende Standpunkt wurde von Paul Soldan geschrieben: "Wo wollen wir eigentlich hin? Wie, wohin? Wohin sollten wir denn wollen? Nun, wenn seit mehreren Wochen Hunderttausende regelmäßig auf die Straße gehen und ihre Unzufriedenheit über die gesellschaftlichen und politischen Zustände zum Ausdruck bringen, sollten wir uns dann nicht die Frage stellen, wohin wir mit dieser Bewegung und der freigesetzten Energie überhaupt wollen? Was ist unser grundlegendes Ziel? Wie soll nach den Demonstrationen unser Leben aussehen?"

Soldan weiter: "Ach, dieses Wohin. Wichtig! Haben wir uns diese Fragen eigentlich schon gestellt? Die Politik soll einfach die Maßnahmen endlich beseitigen und sämtliche Grundrechte wieder herstellen! Und dann? Wie, und dann?

Haben sich dann alle Probleme erledigt? Hat sich dann all das, was in dieser Krise ans Tageslicht gekommen ist – sowohl politisch als auch gesellschaftlich –, wieder bereinigt? Ist dann etwa alles wieder gut? Keine Ahnung! Was ist denn alles ans Tageslicht gekommen? ...[weiterlesen]



Quelle: apolut von Paul Soldan