BKA warnt: Drogensumpf vergrößert sich im neunten Jahr in Folge!

Mit erstaunlicher Gelassenheit reagieren die Altparteien und viele Medien auf die Tatsache, dass die Rauschgift-Kriminalität zum neunten Mal in Folge angestiegen ist. 2019 stieg die Zahl der Drogendelikte im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent, bei den Drogentoten gab es gar einen traurigen Anstieg um 9,6 Prozent!

Auch bei der gefährlichen Rauschdroge Kokain nahmen die Deliktzahlen um mehr als 12 Prozent zu. Kokain sei keine „Elite-Droge“ mehr und verbreite sich zunehmend auch bei jüngeren Menschen, warnt BKA-Chef Holger Münch.

Verwunderlich ist diese Entwicklung wohl kaum. Wenn die Polizei von den Altparteien systematisch geschwächt wird, wenn Drogen durch Clubs und politisch geförderte Rapper verharmlost werden, wenn ausländische Drogenkriminelle nicht abgeschoben werden – dann sind die aktuellen Zahlen die logische Konsequenz. So lange man in der verwahrlosten Drogen-Hauptstadt Berlin zwar nicht ohne Maske mit der S-Bahn fahren darf, aber im Görlitzer Park problemlos mit Drogen handeln kann, wird sich an der Entwicklung kaum etwas ändern.

Inzwischen wird es selbst der Kreuzberger Grünen-Bürgermeisterin Monika Herrmann zu bunt. Herrmann echauffiert sich darüber, dass ihr Görlitzer Park kein „Kifferpark“ mehr sei, sondern zunehmend zum Heroin-Umschlagplatz avanciert. Die Grünen-Politikerin blickt dabei nur auf die Trümmer ihrer eigenen grünen Lebenslügen. Gegen diesen Zeitgeist tritt die AfD mit einer Null-Toleranz-Politik an! Es braucht neben verbesserter Prävention ein Ende der Verharmlosung, mehr Polizei-Personal sowie die konsequente Abschiebung von ausländischen Drogen-Kriminellen.

„Tagesschau.de“: BKA-Lagebericht: Kokain wird größeres Problem.

Quelle: AfD Deutschland